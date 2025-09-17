باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ حوزه هنری انقلاب اسلامی پنج گروه نمایشی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه را تحت عنوان پروژه "سجیل" معرفی کرد. نمایش "جان پناه" یکی از آثار نمایشی در این پروژه است که به گفتوگو با کارگردان این اثر پرداختیم.
علی فرحناک کارگردان نمایش "جان پناه" دربار این پروژه گفت: باتوجه به اینکه حوزه هنری تصمیمگرفته بود درباره جنگ ۱۲ روزه و فعالیتهای نمایشی در حوزهها و گرایشهای مختلف داشته باشد؛ تصمیم گرفت با پنج نویسنده صحبت کند و این متنها تحت نظارت، ارزشیابی و اصلاح قرار گرفتند.در نهایت قرار شد پنج کارگردان به انتخاب حوزه هنری این نمایشنامهها را به مرحله اجرا برسانند.
وی ادامه داد: این نمایشنامه بیشتر درباره بحث دانشمندان هستهای است که در این جنگ ۱۲ روزه و پیشتر یک وضعیت و شرایط خاص داشتند. یعنی به طور مداوم درحال تحقیق و جستوجو بودند و در حوزه دفاعی قرار بود کمکهایی به لحاظ علمی و نظامی داشته باشند.
وی افزود: ما از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کردیم. زاویه نگاه ما خانواده این دانشمندان است که چه شرایطی را متحمل میشوند و وقتی دانشمندان باید کار خود را در شرایط امنیتی انجام دهند چه چیزهای را قبول میکنند.
فرحناک درباره داستان و انتخاب اسم این اثر گفت: یکی از مواردی که به "جانپناه" برمیگردد بحث حفاظ امنیتیای است که هر کشوری نیاز دارد. یک بخشی از داستان ما به تلاشها و فعالیتهایی برمیگردد که نیروهای امنیتی ما انجام میدهند. بخش دیگر داستان به همسر فرد دانشمند برمیگردد که در دل داستان جان دانشمند هستهای را نجان داد.
وی از زمان اجرای این اثر نمایشی گفت: در خصوص زمان آماده شدن متن اطلاعی ندارم، چون متن آماده و سپس به کارگردانها تحویل داده شد. ولی در حال حاضر درحال تمرین و آماده سازی هستیم تا نمایشها ظرف یک ماه آینده در تهران اجرا شوند.
فرحناک عنوان کرد: طبیعتا هدف اول اجرای عمومی نمایشها است تا مردم از دیدن نمایشها استفاده کنند، در این نمایش چهار بازیگر داریم و فعلا بر روی طراحی صحنه، متن و پیش تولید کار میکنیم.