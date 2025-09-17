نمایش جان پناه به کارگردانی علی فرحناک یکی از آثار نمایشی پروژه سجیل حوزه هنری است که به جانفشانی خانواده شهدای هسته‌ای می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ حوزه هنری انقلاب اسلامی پنج گروه نمایشی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه را تحت عنوان پروژه "سجیل" معرفی کرد. نمایش "جان پناه" یکی از آثار نمایشی در این پروژه است که به گفت‌وگو با کارگردان این اثر پرداختیم.

علی فرحناک کارگردان نمایش "جان پناه" دربار این پروژه گفت: باتوجه به اینکه حوزه هنری تصمیم‌گرفته بود درباره جنگ ۱۲ روزه و فعالیت‌های نمایشی در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف داشته باشد؛ تصمیم گرفت با پنج نویسنده صحبت کند و این متن‌ها تحت نظارت، ارزشیابی و اصلاح قرار گرفتند.در نهایت قرار شد پنج کارگردان به انتخاب حوزه هنری این نمایشنامه‌ها را به مرحله اجرا برسانند. 

وی ادامه داد: این نمایشنامه بیشتر درباره بحث دانشمندان هسته‌ای است که در این جنگ ۱۲ روزه و پیش‌تر یک وضعیت و شرایط خاص داشتند. یعنی به طور مداوم درحال تحقیق و جست‌وجو بودند و در حوزه دفاعی قرار بود کمک‌هایی به لحاظ علمی و نظامی داشته باشند.

وی افزود: ما از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کردیم. زاویه نگاه ما خانواده این دانشمندان است که چه شرایطی را متحمل می‌شوند و وقتی دانشمندان باید کار خود را در شرایط امنیتی انجام دهند چه چیز‌های را قبول می‌کنند.

فرحناک درباره داستان و انتخاب اسم این اثر گفت: یکی از مواردی که به "جان‌پناه" برمی‌گردد بحث حفاظ امنیتی‌ای است که هر کشوری نیاز دارد. یک بخشی از داستان ما به تلاش‌ها و فعالیت‌هایی بر‌می‌گردد که نیروهای امنیتی ما انجام می‌دهند. بخش دیگر داستان به همسر فرد دانشمند بر‌می‌گردد که در دل داستان جان دانشمند هسته‌ای را نجان داد.

وی از زمان اجرای این اثر نمایشی گفت: در خصوص زمان آماده شدن متن اطلاعی ندارم، چون متن آماده و سپس به کارگردان‌ها تحویل داده شد. ولی در حال حاضر درحال تمرین و آماده سازی هستیم تا نمایش‌ها ظرف یک ماه آینده در تهران اجرا شوند.

فرحناک عنوان کرد: طبیعتا هدف اول اجرای عمومی نمایش‌ها است تا مردم از دیدن نمایش‌ها استفاده کنند، در این نمایش چهار بازیگر داریم و فعلا بر روی طراحی صحنه، متن و پیش تولید کار می‌کنیم.

برچسب ها: هنرهای نمایشی ، حوزه هنری
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
از بغداد تا تهران؛ سمپوزیوم هنر در برابر جنگ به یاد شهیده عالی خانی
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
«تایپیست هنرمند»؛ داستانی از خلاقیت در قاب شبکه نمایش
خاطره شنیدنی بازیگر «۲۳ نفر» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم + فیلم
حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
زن ایرانی در تاریخ همواره تدبیرگر بوده است/ دشمنان با محوریت زن به جنگ فرهنگی آمده‌اند
بازگشت سینمای کلاسیک به شبکه نمایش سیما
یک جایزه و سه حضور جهانی برای انیمیشن «چاوک»  
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
معاون‌گردشگری: بهترین ابزار مقابله با ایران‌هراسی ساخت مستند از جاذبه‌های ایران است
تقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اوقاف از رادیو اربعین در دو مراسم جداگانه
آخرین اخبار
معاون‌گردشگری: بهترین ابزار مقابله با ایران‌هراسی ساخت مستند از جاذبه‌های ایران است
اکران نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در موزه سینما
پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رونمایی شد
تقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اوقاف از رادیو اربعین در دو مراسم جداگانه
بازگشت سینمای کلاسیک به شبکه نمایش سیما
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
خاطره شنیدنی بازیگر «۲۳ نفر» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم + فیلم
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
یک جایزه و سه حضور جهانی برای انیمیشن «چاوک»  
زن ایرانی در تاریخ همواره تدبیرگر بوده است/ دشمنان با محوریت زن به جنگ فرهنگی آمده‌اند
حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
«تایپیست هنرمند»؛ داستانی از خلاقیت در قاب شبکه نمایش
پوستر سی و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی نوجوانان رونمایی شد/ طراحی پوستر به سبک تهران
به مناسبت هفته دفاع مقدس/ اکران ویژه ۵ مستند مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس
«سوینا» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران/ نابینایان مخاطبان ویژه «تهران۴۲» شدند
دعای مجاهد فلسطینی برای رسیدن به درجه شهید سلیمانی + فیلم
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
صالحی: برگزاری مستقل جشنواره جهانی فیلم فجر کار درستی است
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»