باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی خلیلی سوادکوهی رئیس هیات ووشو مازندران گفت: تیم هیات ووشو نور به عنوان نماینده استان مازندران در پیکار‌های لیگ ووشو جوانان باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

او افزود: رنگ فیروزه شیراز، هیات ووشو استان اصفهان، هیات ووشو استان البرز، هیات ووشو شهرستان نور، مقاومت، هیات ووشو شهرستان فراشبند، هیات ووشو بندر ماهشهر، سانا صنعت، هیات ووشو استان قم و هیات ووشو استان هرمزگان، ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها خواهند بود.

خلیلی سوادکوهی در پایان گفت: آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان-نوجوانان و جوانان کشور با حضور نمایندگان باشگاه‌های شرکت کننده، مجید ملکی دبیرکل فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ و سایر مسئولان فدراسیون در محل آکادمی ملی ووشو برگزار شد.