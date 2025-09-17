در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛وام ازدواج پشت صفهای طولانی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی خلیلی سوادکوهی رئیس هیات ووشو مازندران گفت: تیم هیات ووشو نور به عنوان نماینده استان مازندران در پیکارهای لیگ ووشو جوانان باشگاههای کشور شرکت میکند.
او افزود: رنگ فیروزه شیراز، هیات ووشو استان اصفهان، هیات ووشو استان البرز، هیات ووشو شهرستان نور، مقاومت، هیات ووشو شهرستان فراشبند، هیات ووشو بندر ماهشهر، سانا صنعت، هیات ووشو استان قم و هیات ووشو استان هرمزگان، ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابتها خواهند بود.
خلیلی سوادکوهی در پایان گفت: آئین قرعهکشی رقابتهای لیگ ووشو نونهالان-نوجوانان و جوانان کشور با حضور نمایندگان باشگاههای شرکت کننده، مجید ملکی دبیرکل فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ و سایر مسئولان فدراسیون در محل آکادمی ملی ووشو برگزار شد.