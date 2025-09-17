رئیس هیات ووشو مازندران از حضور هیات ووشو نور نماینده مازندران در پیکار‌های لیگ ووشو جوانان باشگاه‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی خلیلی سوادکوهی رئیس هیات ووشو مازندران گفت: تیم هیات ووشو نور به عنوان نماینده استان مازندران در پیکار‌های لیگ ووشو جوانان باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

او افزود: رنگ فیروزه شیراز، هیات ووشو استان اصفهان، هیات ووشو استان البرز، هیات ووشو شهرستان نور، مقاومت، هیات ووشو شهرستان فراشبند، هیات ووشو بندر ماهشهر، سانا صنعت، هیات ووشو استان قم و هیات ووشو استان هرمزگان، ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها خواهند بود.

خلیلی سوادکوهی در پایان گفت: آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان-نوجوانان و جوانان کشور با حضور نمایندگان باشگاه‌های شرکت کننده، مجید ملکی دبیرکل فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ و سایر مسئولان فدراسیون در محل آکادمی ملی ووشو برگزار شد.

برچسب ها: مسابقات ووشو ، لیگ ووشو
خبرهای مرتبط
بانوی ووشوکار آملی در در اردوی تیم ملی
۵ ووشوکار مازندرانی در پیکار‌های جهانی جوانان و گروه‌های سنی
۲ مازندرانی در کادر فنی تیم ملی ووشو ساندا جوانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۹ شهریور در جاده‌های شمال
توزیع بیش از ۴۵۰ تن مرغ در مازندران
امکان ترخیص فرآورده خام دامی برای نخستین بار در مازندران
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران
اتصال ۸ هزار مشترک جدید مازندرانی به شبکه اینترنت پرسرعت
فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه‌بار است
تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در مازندران
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
آخرین اخبار
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه‌بار است
تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در مازندران
اتصال ۸ هزار مشترک جدید مازندرانی به شبکه اینترنت پرسرعت
پیش‌ بینی برداشت ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات در مازندران
توزیع بیش از ۴۵۰ تن مرغ در مازندران
امکان ترخیص فرآورده خام دامی برای نخستین بار در مازندران
ادامه محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۹ شهریور در جاده‌های شمال
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن