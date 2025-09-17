یک مقام فرانسوی به خبرگزاری فرانسه اطلاع داده است که وزیر خارجه کشورمان امروز با همتایان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی خود مذاکره خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به خبرگزاری فرانسه اطلاع داد که «سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در حال گفتوگو با وزرای اروپایی (تروئیکای اروپا شامل فرانسه، انگلیس و آلمان) درباره پرونده هستهای ایران است.»
پیشتر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، توافقی را که با سید عباس عراقچی در مورد چگونگی ازسرگیری کامل بازرسیها در ایران حاصل شده بود، «گامی مهم در جهت درست» ارزیابی کرد.
گروسی در همان زمان در اظهارات خود توضیح داد: «امروز در قاهره، با وزیر امور خارجه ایران درباره سازوکارهای عملی برای ازسرگیری فعالیتهای بازرسی در ایران به توافق رسیدیم؛ این گامی مهم در جهت درست است.»
در همین راستا وزیر امور خارجه کشورمان گفته بود که به دلیل جنگ ۱۲ روزه و حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران، «همکاری ایران نمیتواند با آژانس مثل گذشته ادامه پیدا کند» و باید چارچوب جدیدی تدوین شود.
منبع: النشره