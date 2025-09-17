باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود لطفی درباره اقداماتی که پیرامون شروع مهرماه انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت تقاضای سفر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اندیشیده شده است.

وی افزود: در این راستا، صفرشویی ناوگان شامل نظافت کامل داخلی و بیرونی قطار‌ها انجام می‌شود و همزمان سرویس، بهسازی و اورهال پله‌برقی‌ها در ایستگاه‌ها در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همچنین از ارتقاء و بهبود روشنایی ایستگاه‌های خطوط هفت‌گانه خبر داد و تصریح کرد: این اقدام علاوه بر ارتقاء سطح خدمات، نقش مهمی در افزایش ایمنی و آرامش خاطر مسافران خواهد داشت.

بر اساس گزارش سایت شهر، لطفی در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت آغاز سال تحصیلی، استفاده دانش‌آموزان و دانشجویان از مترو در هفته نخست مهرماه رایگان خواهد بود. این تصمیم علاوه بر حمایت از جامعه علمی کشور، در راستای ترویج فرهنگ استفاده از سامانه حمل‌ونقل ایمن، سریع و پاک و توسعه سبک زندگی پایدار شهری اتخاذ شده است.