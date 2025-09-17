مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی و خدماتی با هدف ارتقاء کیفیت سفر و افزایش رضایتمندی مسافران در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود لطفی درباره اقداماتی که پیرامون شروع مهرماه انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت تقاضای سفر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اندیشیده شده است.

وی افزود: در این راستا، صفرشویی ناوگان شامل نظافت کامل داخلی و بیرونی قطار‌ها انجام می‌شود و همزمان سرویس، بهسازی و اورهال پله‌برقی‌ها در ایستگاه‌ها در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همچنین از ارتقاء و بهبود روشنایی ایستگاه‌های خطوط هفت‌گانه خبر داد و تصریح کرد: این اقدام علاوه بر ارتقاء سطح خدمات، نقش مهمی در افزایش ایمنی و آرامش خاطر مسافران خواهد داشت.

بر اساس گزارش سایت شهر، لطفی در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت آغاز سال تحصیلی، استفاده دانش‌آموزان و دانشجویان از مترو در هفته نخست مهرماه رایگان خواهد بود. این تصمیم علاوه بر حمایت از جامعه علمی کشور، در راستای ترویج فرهنگ استفاده از سامانه حمل‌ونقل ایمن، سریع و پاک و توسعه سبک زندگی پایدار شهری اتخاذ شده است.

برچسب ها: شرکت بهره برداری مترو ، مترو
خبرهای مرتبط
تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو تهران شنبه انجام می‌شود
پایان حفاری و ریل‌گذاری خط ۷ مترو با سرمایه‌گذاری ۱۸۵۲ میلیارد تومانی
پروژه احداث مترو پیرامون حرم شاهچراغ، هیچ اثر مخربی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
آخرین اخبار
رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده با طرحی ایرانی، اسلامی در دل تجریش
متروی تهران آماده استقبال از مهر؛ از صفرشویی قطار‌ها تا ارتقاء روشنایی ایستگاه‌ها
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
آمار بالای مرگ و میر در تصادف مربوط به موتورسواران + فیلم
توصیه پلیس به موتورسواران ۲۵ تا ۳۵ سال + فیلم
چگونه با کلام نیک ارتباط را تقویت کنیم؟ + فیلم
برپایی ۱۰۶ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
مختاری پس از ۳۷ سال از سازمان بوستان‌های شهرداری تهران رفت
دادستان کل کشور: هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت، اخلاق و حاکمیت قانون باشد
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود