باشگاه خبرنگاران جوان - اوبلیک سویل جامائیکایی پس از ثبت رکورد ۹.۷۷ ثانیه در توکیو، قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهان شد. کیشان تامپسون، هموطن او، در شب دوم مسابقات قهرمانی جهان، با ثبت رکورد ۹.۸۲ ثانیه مدال نقره را به دست آورد و نوآ لایلز، قهرمان المپیک و مدافع عنوان قهرمانی جهان، با ثبت رکورد ۹.۸۹ ثانیه مدال برنز این فصل را از آن خود کرد.

سویل پس از قهرمانی ۱۰۰ متر جهان صاحب افتخاری شد که از زمان یوسین بولت، افسانه بی‌همتای دوی سرعت به هیچ جامائیکایی دیگری نرسیده بود.

اوبلیک سویل در مسیر تبدیل شدن به سریع‌ترین مرد جهان، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. سخت‌کوشی او نتیجه داد و سرانجام در یکی از معتبرترین مسابقات دو و میدانی مدال طلا را به خانه برد.

اوبلیک در جامائیکا متولد و بزرگ شد

اوبلیک اصالتاً اهل کینگستون است و علاقه‌اش به مسابقات دو از سنین پایین آغاز شد.

این ورزشکار از دوران مهدکودک شروع به مسابقه دادن با حریفان بزرگتر از خود کرد و اگرچه برای مدت کوتاهی در دبیرستان به کنار گذاشتن این ورزش فکر کرد، اما پس از اینکه مربیان متوجه استعداد او شدند، دوباره دویدن را از سر گرفت.

فعالیت حرفه‌ای او در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی که در بازی‌های کاریفتا و مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال پان آمریکن مدال طلا در دوی ۱۰۰ متر کسب کرد؛ و البته شایان ذکر است که بولت در این مسابقه حضور داشت و اوبلیک اعتراف کرد از اینکه توانسته خود را در مقابل قهرمان سابق جهان ثابت کند، "افتخار" می‌کند. این دونده ابراز کرد که یک هدف در ذهن دارد - کسب "مدال‌های طلای بیشتر" در آینده!

سریع‌ترین مرد جهان چه گفت؟

«رقابت در مقابل چشمان یوسین بولت در توکیو حس فوق‌العاده‌ای دارد. مربی او، مربی من هم هست و می‌دانم که هر دوی آنها الان به من خیلی افتخار می‌کنند. آنها به من می‌گفتند که قرار است قهرمان جهان شوم.

من جلوی او ثابت کردم که یک قهرمان هستم و به این موضوع خیلی افتخار می‌کنم. حالا، مدال‌های طلای بیشتر.»