باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرد که تماسها با آمریکا به طور کامل ادامه دارد، اما به «موانع اساسی» اشاره کرد که مانع بهرهبرداری از دستاوردهای اجلاس ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ میشود.
ریابکوف در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «بیش از یک ماه از اجلاس آلاسکا میگذرد و حتی یک روز هم بدون عملیات خرابکارانه هماهنگ و عمدی توسط نیروهای ضد صلح که از ادامه جنگ تا آخرین سرباز اوکراینی حمایت میکنند، نگذشته است.»
او افزود که این وضعیت به وضوح «ماهیت ضد هرگونه راهحلی» را که بوروکراسی اروپا و شماری از پایتختهای بانفوذ اروپایی در پیش گرفتهاند، آشکار کرده است. او اشاره کرد که این موضع، صحنه را پیچیده و مانع هرگونه پیشرفت واقعی میشود.
ریابکوف تاکید کرد که این مواضع «بر فضای سیاسی در کییف تاثیر منفی میگذارند» و ماموریت اجرای تفاهماتی که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تلاش کردند در آلاسکا به آن دست یابند را دشوار میکند. او در ادامه خواستار غلبه بر این موانع به نفع دستیابی به یک راهحل سیاسی برای بحران شد.
این مقام روس اعلام کرد که مسکو انتظار دارد در واشنگتن «موضع مثبتتر و سازندهتری» تا زمان دور بعدی مذاکرات دوجانبه بین روسیه و آمریکا در مورد «نقاط تنش» شکل بگیرد، که این امر به دستیابی به پیشرفت ملموس در پرونده ازسرگیری پروازهای مستقیم بین دو کشور کمک خواهد کرد.
ریابکوف افزود: «امروز در مسیر دوجانبه با آمریکا، بر ماموریت احیای پروازهای مستقیم تمرکز کردهایم. اما متاسفانه، تاکنون پاسخ کافی از طرف آمریکایی دریافت نکردهایم، بنابراین در حال انجام تلاشهای بیشتری هستیم که شامل وزارتخانهها و نهادهای تخصصی در روسیه میشود.»
او افزود: «امیدواریم پیش از ازسرگیری آنچه به عنوان مسائل آزاردهنده در روابط بین دو کشور شناخته میشود، تغییری در رویکرد آمریکا ایجاد شود و بتوانیم پیشرفت واقعی در این پرونده حیاتی داشته باشیم.»
ریابکوف در مورد تصمیم اخیر آمریکا برای لغو تحریمها علیه شرکت هواپیمایی بلاروسی «بلاویا» نیز گفت که این اقدام را «نمیتوان لغو تحریمها» نامید، بلکه «تخفیف محدودی در محدودیتها» است.
منبع: آر تی