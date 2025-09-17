یک مقام روس با اشاره به اینکه نیرو‌های ضد صلح در تلاشند تا هرگونه توافقی را ناکام بگذارند، ابراز امیدواری کرد که آمریکا رویکردی سازنده‌تر اتخاذ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرد که تماس‌ها با آمریکا به طور کامل ادامه دارد، اما به «موانع اساسی» اشاره کرد که مانع بهره‌برداری از دستاورد‌های اجلاس ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ می‌شود.

ریابکوف در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «بیش از یک ماه از اجلاس آلاسکا می‌گذرد و حتی یک روز هم بدون عملیات خرابکارانه هماهنگ و عمدی توسط نیرو‌های ضد صلح که از ادامه جنگ تا آخرین سرباز اوکراینی حمایت می‌کنند، نگذشته است.»

او افزود که این وضعیت به وضوح «ماهیت ضد هرگونه راه‌حلی» را که بوروکراسی اروپا و شماری از پایتخت‌های بانفوذ اروپایی در پیش گرفته‌اند، آشکار کرده است. او اشاره کرد که این موضع، صحنه را پیچیده و مانع هرگونه پیشرفت واقعی می‌شود.

ریابکوف تاکید کرد که این مواضع «بر فضای سیاسی در کی‌یف تاثیر منفی می‌گذارند» و ماموریت اجرای تفاهماتی که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تلاش کردند در آلاسکا به آن دست یابند را دشوار می‌کند. او در ادامه خواستار غلبه بر این موانع به نفع دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای بحران شد.

این مقام روس اعلام کرد که مسکو انتظار دارد در واشنگتن «موضع مثبت‌تر و سازنده‌تری» تا زمان دور بعدی مذاکرات دوجانبه بین روسیه و آمریکا در مورد «نقاط تنش» شکل بگیرد، که این امر به دستیابی به پیشرفت ملموس در پرونده ازسرگیری پرواز‌های مستقیم بین دو کشور کمک خواهد کرد.

ریابکوف افزود: «امروز در مسیر دوجانبه با آمریکا، بر ماموریت احیای پرواز‌های مستقیم تمرکز کرده‌ایم. اما متاسفانه، تاکنون پاسخ کافی از طرف آمریکایی دریافت نکرده‌ایم، بنابراین در حال انجام تلاش‌های بیشتری هستیم که شامل وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تخصصی در روسیه می‌شود.»

او افزود: «امیدواریم پیش از ازسرگیری آنچه به عنوان مسائل آزاردهنده در روابط بین دو کشور شناخته می‌شود، تغییری در رویکرد آمریکا ایجاد شود و بتوانیم پیشرفت واقعی در این پرونده حیاتی داشته باشیم.»

ریابکوف در مورد تصمیم اخیر آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی بلاروسی «بلاویا» نیز گفت که این اقدام را «نمی‌توان لغو تحریم‌ها» نامید، بلکه «تخفیف محدودی در محدودیت‌ها» است.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و آمریکا ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
آغاز عملیات جدید ناتو با نام «نگهبان شرقی»
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
کرملین واکنش اروپا به مانور «غرب-۲۰۲۵» را «هیستریک» خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
آخرین اخبار
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد