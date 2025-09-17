پایانه تاکسی رانی شهید شیعه زاده در راستای تداوم نهضت مسقف سازی پایانه ها در سطح منطقه، با طراحی و معماری ایرانی - اسلامی در میدان تجریش احداث و به اتمام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران در مراسم رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده که با حضور  علی خموشی معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت تاکسیرانی شهر تهران، رضا جوان سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک، محمد چمن‌لو مدیر تاکسیرانی منطقه و... برگزار شد گفت: با هدف توسعه و بهبود کمی و کیفی زیرساختهای حمل و نقل پاک و خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان، لزوم احداث فضایی مناسب برای پایانه ها جهت محافظت از مسافرین در مقابل گرما،سرما و ریزش نزولات جوی، تامین آسایش و رفاه عمومی، افزایش میزان رضایت مندی مسافرین و رانندگان تاکسی و تداوم نهضت مسقف سازی پایانه های اتوبوس و تاکسی در سطح منطقه، عملیات اجرایی ساخت  پایانه شهید شیعه زاده از آبان ماه سال گذشته در ضلع جنوب میدان تجریش و ابتدای خیابان شهید دربندی( مقصود بیک) آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

او افزود: منطقه یک دارای ۸ پایانه تاکسیرانی است که با اجرای نهضت مسقف سازی، دو پایانه ارم و تابناک سال گذشته به اتمام رسید و امسال نیز دو پایانه شهید شیعه‌زاده و تهرانی مسقف شدند و تنها یک پایانه قائم باقی می‌ماند که تا سال آتی تعیین تکلیف خواهد شد و همه پایانه‌ها به حمل و نقل استاندارد مسافرین خواهند رسید.

حق بین با اشاره به تاکید نگاه معمارانه با رویکرد ایرانی – اسلامی در ساخت پایانه ها گفت: پایانه شهید شیعه زاده در زمینی به مساحت ۸۳۰ متر مربع با معماری ایرانی - اسلامی و استفاده از طرح های اسلیمی اقتباس شده از معماری امامزاده صالح (ع) و گل های نیلوفری با هزینه ای در حدود ۱۲ میلیارد تومان درمیدان تجریش اجرا شد که  زیبایی خاصی به این میدان داده است و منطبق بر بافت و هویت قدیمی شمیران است.

شهردار منطقه یک افزود: این پایانه با دوخط درکه ، ونک با حدود ۱۴۰ دستگاه تاکسی خودرو و ۲۵ دستگاه تاکسی تلفنی آماده خدمات رسانی به مسافرین است و در آن فضایی برای نمازخانه تدارک دیده شده و نیمکت هم برای سهولت مسافرین و رانندگان در نظر گرفته شده است..

