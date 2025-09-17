باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشنواره‌هایی به شکرانه برداشت محصول + فیلم

در آستانه روز‌های پایانی برداشت برنج در گیلان، کشاورزان جشن‌هایی برای شکرگذاری به درگاه خداوند مهربان برگزار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برداشت برنج در گیلان رو به پایان است و مردم این استان به شکرانه‌ سالی پربرکت، جشن‌های محلی شامل جشنواره نان برنجی، کشتی گیله‌مردی و آیین‌های مختلف در شهرستان‌ها برگزار کرده‌اند.

