\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u0631\u0646\u062c \u062f\u0631 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c \u0633\u0627\u0644\u06cc \u067e\u0631\u0628\u0631\u06a9\u062a\u060c \u062c\u0634\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u062c\u06cc\u060c \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0647\u200c\u0645\u0631\u062f\u06cc \u0648 \u0622\u06cc\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n