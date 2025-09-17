رئیس سازمان صدا و سیما تاکید کرد: مدرسه تلویزیونی ایران درشبکه آموزش و بقیه ظرفیت‌های صدا و سیما در سایر شبکه‌ها هم زمان با بازگشایی مدارس در خدمت جامعه آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه رسانه به تدریج در حال کشف شدن است. با گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی و گسترش بانک‌های اطلاعاتی، شیوه‌ها در حوزه رسانه در حال تغییر و تحول است. برنامه‌های خلاقانه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی، نه فقط در رسانه ملی، بلکه در بیرون از صدا و سیما، در حال تولید است.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که مهم است، این بوده که به اصالت داستان و اصالت شخصیت و اصالت رویداد با استفاده از هوش مصنوعی لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین مخاطب مطلع باشد که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است. این فرآیند در حال ادامه پیدا کردن است. این فرآیند به صورت مستمر در مرکز هوشمندسازی صدا وسیما که به تازگی تاسیس شده است، دنبال می‌شود. هم نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها و هم قوانین و ضوابطی که باید در برنامه سازی در ارتباط با هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان صدا و سیما، تصریح کرد: در کنار تنوع استفاده رسانه‌ای از هوش مصنوعی، قواعد اخلاقی و قواعد حقوقی استفاده از هوش مصنوعی اهمیت دارد. در دنیا نیز اینگونه است. ما قواعد استفاده از هوش مصنوعی را تا حدود زیادی مبتنی بر قواعد اخلاقی و حقوقی که در دنیا به آن عمل می‌شود، تدوین کردیم و به تدریج در حال کامل شدن است. مخاطب نباید در هوش مصنوعی فریب بخورد، باید به آن اطلاع رسانی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مدرسه تلویزیونی ایران درشبکه آموزش و بقیه ظرفیت‌های صدا و سیما در سایر شبکه‌ها هم زمان با بازگشایی مدارس در خدمت جامعه آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود. بعلاوه ما سناریو‌های مختلفی را برای استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی با وزارت آموزش پرورش طراحی کردیم. طرح مشترکی است که ان شاءالله هم زمان با بازگشایی مدارس اجرا خواهد شد.

برچسب ها: رئیس سازمان صدا و سیما ، رسانه ملی ، صدا و سیما ، هوش مصنوعی
۲۱:۴۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
تنها کار مثبت صدا و سیما همین مدرسه تلویزیونی هست.
۱۸:۲۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
در دوران کرونا کمی آموزنده تر بود و دروس آموزش میدادند ولیکن الان خیلی جذابیت ندارد
