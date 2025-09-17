دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴، در جنوب سوریه مرتکب جنایات جنگی، از جمله کوچ اجباری مردم و تخریب خانه‌ها، شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان حقوق بشری «هیومن رایتش ووتش یا دیده‌بان حقوق بشر» امروز چهارشنبه اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ (پس از سقوط بشار اسد) مرتکب نقض حقوق و جنایات جنگی علیه سوری‌ها در جنوب این کشور، از جمله کوچ اجباری، شده است.

این سازمان بین‌المللی در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اظهار داشت: «نیرو‌های اسرائیلی که از دسامبر ۲۰۲۴ بخش‌هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند، مجموعه‌ای از تخلفات را علیه مردم مرتکب شده‌اند، از جمله کوچ اجباری که یک جنایت جنگی است.»

این سازمان افزود که این تخلفات شامل «مصادره و تخریب خانه‌ها، محروم کردن مردم از وسایل امرار معاش و انتقال غیرقانونی بازداشت‌شدگان سوری به اسرائیل» بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌ها خواست تا «هرگونه حمایت نظامی از اسرائیل را که ممکن است به تسهیل نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در جنوب سوریه منجر شود، متوقف کنند.» همچنین از آنها خواست «تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان این تخلفات اعمال کنند.»

از زمان سقوط اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم تروریستی اسرائیل با بمباران و گسترش اشغال اراضی در جنوب سوریه، به نقض حاکمیت این کشور ادامه داده است، با وجود اینکه دولت سوریه هیچ رویکرد خصمانه‌ای نسبت به تل‌آویو از خود نشان نداده است.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بیشتر منطقه بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرده است و از وضعیت جدید پس از سقوط اسد برای گسترش اشغال خود به منطقه حائل استفاده کرده و اعلام کرده که توافق‌نامه جداسازی نیرو‌ها بین دو طرف که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، از بین رفته است.

منبع: آناتولی

حمله هوایی اسرائیل به تدمر و لاذقیه سوریه
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد