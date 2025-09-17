باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان حقوق بشری «هیومن رایتش ووتش یا دیده‌بان حقوق بشر» امروز چهارشنبه اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ (پس از سقوط بشار اسد) مرتکب نقض حقوق و جنایات جنگی علیه سوری‌ها در جنوب این کشور، از جمله کوچ اجباری، شده است.

این سازمان بین‌المللی در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اظهار داشت: «نیرو‌های اسرائیلی که از دسامبر ۲۰۲۴ بخش‌هایی از جنوب سوریه را اشغال کرده‌اند، مجموعه‌ای از تخلفات را علیه مردم مرتکب شده‌اند، از جمله کوچ اجباری که یک جنایت جنگی است.»

این سازمان افزود که این تخلفات شامل «مصادره و تخریب خانه‌ها، محروم کردن مردم از وسایل امرار معاش و انتقال غیرقانونی بازداشت‌شدگان سوری به اسرائیل» بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌ها خواست تا «هرگونه حمایت نظامی از اسرائیل را که ممکن است به تسهیل نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در جنوب سوریه منجر شود، متوقف کنند.» همچنین از آنها خواست «تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان این تخلفات اعمال کنند.»

از زمان سقوط اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم تروریستی اسرائیل با بمباران و گسترش اشغال اراضی در جنوب سوریه، به نقض حاکمیت این کشور ادامه داده است، با وجود اینکه دولت سوریه هیچ رویکرد خصمانه‌ای نسبت به تل‌آویو از خود نشان نداده است.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بیشتر منطقه بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرده است و از وضعیت جدید پس از سقوط اسد برای گسترش اشغال خود به منطقه حائل استفاده کرده و اعلام کرده که توافق‌نامه جداسازی نیرو‌ها بین دو طرف که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، از بین رفته است.

