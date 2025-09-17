باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران، امروز - چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴- با حضور علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مهدی محمدی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران، حسین ظفری سخنگوی مدیریت بحران کشور و جمعی از مدیران بحران کلانشهر‌ها در محل سالن شهید سلیمانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

علی نصیری در ابتدای این نشست در خصوص اقدامات شهرداری تهران در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن به ویژه در بحث واحد‌های آسیب دیده اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۵۰۰ خانوار در هتل‌ها اسکان داشتند و در حال حاضر کمتر از نیمی از این افراد در هتل‌ها مستقر هستند.

وی افزود: ۵۷۷ خانوار (واحد) متقاضی اجاره تشخیص داده شدند از این تعداد ۱۱۸ واحد توسط خود شهرداری تعیین تکلیف شد و در خصوص ۴۱۹ واحد نیز پول اجاره را بر اساس کارشناسی پرداخت کردیم. ۱.۵ میلیارد تومان رهن و ۳۰ میلیون تومان نیز اجاره برای آنها در نظر گرفته شد و تا ۲۰ درصد نیز به شهردار منطقه اجازه داده شد که بیش از این مبلغ در نظر بگیرد.

در ادامه حسین ظفری سخنگوی مدیریت بحران کشور با بیان اینکه شهراری‌ها سرپنجه‌ها و خط مقدم حوزه بحران چه در بحث مقابله و پاسخ به بحران چه در پیشگیری و آمادگی و پاسخ و البته بحث بازسازی هستند، در خصوص نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران عنوان کرد: از ۵۶ مخاطره، ۱۴ مخاطره را به صورت پرتکرار در کشور می‌بینیم و بر اساس این بحران ها، دستور العمل ها، قوانین، اسناد و آیین نامه‌های اجرایی که در حوزه بحران مصوب و ابلاغ شدند دارای خلأ‌هایی هستند؛ از جمله اینکه وظایف دستگاه‌ها در اسناد مختلف پراکنده بود. شهرداری‌ها نیز مجموعه‌ای از وظایف داشتند که در اسناد مختلف پخش بود و ما آنها را به صورت یکپارچه و منسجم، مشخص و کلیه وظایف و نقش شهرداری‌ها در برنامه‌ها و ستاد مدیریت بحران را احصا کردیم.

وی افزود: همکاری در ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه شهری، جمع آوری آب‌های سطحی، کنترل نما‌های شهری و جلوگیری از نما‌های قابل اشتعال، جلوگیری از تخلیه نخاله و زباله در رودخانه‌های شهری از جمله انتظاراتی است که از شهرداری‌ها در حوزه بحران می‌رود.

علی نصیری همچنین در حاشیه برگزاری این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور، مدیریت شهری ۲۰ کلانشهر عضویت دارند و این مجمع ۱۰ کمیسیون دارد که یکی از آنها کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران است و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران به عنوان رئیس کمیسیون بحران انتخاب شده است. این کمیسیون، مسائل مرتبط با ایمنی مردم و بحران های شهری را همفکری می کنند و مشکلات مرتبط را از مسئولان مرتبط کشوری دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه این هفتمین نشست این کمیسیون است و جلسات زیادی در حوزه کمیته های ذیل این کمسیون برگزار شده است، عنوان کرد: همچنین ارتقاء جایگاه سازمانی و ساختاری مدیریت بحران شهرداری کلانشهرها نیز در این نشست با حضور یکی از مدیران مرتبط با این حوزه در مدیریت بحران کشور مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. انتظار ما این است که جایگاه مدیریت بحران در شهرداری کلانشهرها به عنوان یک بخش نظارتی، سیاست گذار و هماهنگ کننده در پیشگیری، پاسخ و آمادگی در بحث بحران ارتقا پیدا کند.

نصیری ادامه‌ داد: از ۸۵۲۰ واحد آسیب‌دیده در انواع چهارگانه بر اساس نوع خسارت، در مجموع تا امروز بیش از ۹۸ درصد موارد تعیین تکلیف یا رفع شده است. در بحث اجاره، بالای ۹۵ درصد موارد تعیین تکلیف شده است. در بحث پرداخت خسارات اثاثیه مردم، منتظر کمک و تخصیص اعتبار از سوی دولت هستیم و در موضوع پرداخت‌ خسارت خودروها نیز منتظر تصمیم دولت هستیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه کنشگری شهرداری تهران در شرایط جنگ ۱۲ روزه از مواردی است که می تواند الگویی برای سایر شهرها باشد، یادآور شد: جنگ ۱۲ روزه و شرایط شهرها ضرورت توجه به مدیریت یکپارچه شهری را بیش از پیش نمایان کرد. به نظر، وقت آن رسیده که کشور این تصمیم مهم را در مدیریت واحد شهری و سپردن کار شهرستان ها به شهرداری ها اتخاذ کند. با همه مشکلاتی که در ابتدای کار متصور است، فواید مدیریت یکپارچه شهری بر مشکلات مدنظر فائق می‌آید. باید از روش‌های سنتی و اتکای صرف بر بودجه ای که دولت اختصاص می‌دهد، عبور کنیم و مدیریت یکپارچه شهری را داشته باشیم تا همه خدمات رسانی ها به شهروندان از طرف شهرداری ها انجام شود.

