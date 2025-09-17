باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اعـم از عـادی و اسـتعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش کشور قرار گرفت. در این آزمون ۷۱۷۹ داوطلب در این آزمون پذیرفته شدند.

بر این اساس ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ١٤٠٤ هر دانشگاه در بازه زمانی در بازه زمانی ۵ تا ۸ مهر ماه انجام می‌گیرد. لازم است کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مـورد نیـاز، نحوه ثبت نام، حضوری یا غیر حضوری، به اطلاعیه دانشگاه پذیرفته شده که از تاریخ ٣١ شهریور در سامانه دانشگاه اطلاع رسانی می‌شود، مراجعه نمایند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محـل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می‌باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل و با مسئولیت خود تعیین و ثبـت نموده، لذا هیچ گونه تغییر در رشته محل پذیرش، انجام نخواهد گرفت.

افراد متقاضی استعداد درخشان که هم با آزمون و هم بدون آزمون پذیرفته شـده انـد بایـد انصـراف خـود را دریکـی از آن دو اعـلام نمـوده و از طریـق دانشگاهی که ثبت نام نهایی را انجام می‌دهند، به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کنند.

هرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نهایی، منوط به طی مراحل مربوطه و موافقت شورای سنجش و پذیرش می‌باشد؛ بنابراین نیمه اول آبان ماه در رابطه با اجرا یا عدم اجرای تکمیل ظرفیت و ضوابط آن، از سامانه اینترنتی مرکز سنجش اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. هرگونه پیگیری در این رابطه پاسـخ داده نخواهد شد.