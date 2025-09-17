باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در چارچوب رقابتهای جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۶:۳۵، تیم ملی ایران به مصاف لهستان میرود. این دیدار با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
رقابتهای جام جهانی بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال طی روزهای ۲۶ تا ۳۰ شهریور به میزبانی چین برگزار میشود. تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران با ترکیب پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی در این رقابتها حضور دارند.