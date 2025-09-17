باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری در نشست تخصصی معاونین راهداری ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای اظهار داشت: خدماترسانی این سازمان و فعالان و زحمتکشان این حوزه در شرایط و آزمونهای مختلفی همچون ایام جنگ ۱۲ روزه به ویژه جابهجایی بار و مسافر و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز هموطنان نشان داد که خانواده راهداری و حملونقل جادهای کشور پای کار نظام، مردم و کشور ایستاده است.
وی، پیوستگی در تامین منابع مالی را از ملزومات اصلی اجرای پروژههای بخش راهداری برشمرد و بر اهمیت اجرایی شدن فعالیتها در این حوزه و نقش آنها در تسهیل ترددهای جادهای تأکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه از نگاه قرآن مجید خدمت به مردم به مثابه عبادت و تجلی عملی ایمان است، افزود: بر این اساس، حفظ زیرساختهای شبکه راهها، افزایش تابآوری تأسیسات جادهای، ایجاد امنیت، آرامش و امیدآفرینی از مؤلفههای خدماترسانی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شمار میروند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای عنوان کرد: بر اساس رویکردهای یاد شده، باید با تقویت انگیزه، برخورداری از روحیه قوی، بهرهگیری مناسب از ظرفیتها، امکانات و توانمندیها و ارائه فعالیتهای کیفی و متفاوت از گذشته، نسبت به بهبود شرایط و کیفیت جادهها اهتمام ورزیم.
وی برقراری تعادل و میانهروی و دوری از افراط و تفریط را مهمترین دستور در زندگی مادی و معنوی انسان دانست و گفت: در انجام وظایف، اجرای پروژهها و ارائه خدمات به مردم نیز باید با برخورداری از روحیه اعتدال و پرهیز از اسراف و کمکاری فعالیتها را به پیش برد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسازی بخشی از ناوگان راهداری کشور، تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح راهداری زمستانی در فصول سرد سال، ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای اقدامات لازم نسبت به آمادهسازی ماشینآلات و تهیه شن و نمک مورد نیاز اقدام کنند.
اکبری در ادامه بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای راهداری، اصلاح و رفع نواقص پُلها و تونلهای موجود در شبکه راههای کشور تأکید کرد.
منبع: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای