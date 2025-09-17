باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در روز پایانی سفر به افغانستان در دیدار با وزیر تجارت و صنعت افغانستان اظهار داشت: سیاست دولت چهاردهم در کارکرد بیشتر با همسایههای هم مرز است که قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.
نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت افغانستان نیز در این دیدار، ارزیابی مثبتی از این نشست داشت و بر تمایل دو طرف برای تسهیل روابط تجاری تأکید کرد و گفت: این ظرفیت بین هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت بین هر دو کشور را تسهیل کنیم، ما میخواهیم از ظرفیتهای ایران استفاده کنیم.
در روز پایانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به افغانستان، هیات همراه وی شامل اعضای سیاسی، صنعتی و معدنی، فعالیتهای پرکاری انجام دادند.
این سفر با هدف تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری بین دو کشور صورت گرفت. در این سفر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با معاون اقتصادی کابینه افغانستان و چند تن از وزرای این کشور دیدار کرد و سپس نشست طولانی با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برگزار شد. هدف این نشست، تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مشترک بود و هر دو طرف بر اهمیت افزایش تدریجی و متناسب روابط تجاری تأکید کردند.
در این سفر، هیاتهای دولتی و خصوصی ایران با تجار و فعالان حوزههای مختلف، از جمله سنگ و آهن، ملاقات و مذاکره کردند. همچنین، شرکتهای ایرانی آمادگی خود را برای همکاری و آموزش در حوزههای معدنی و آهن در افغانستان اعلام کردند و تمایل دارند تجربیات و دانش فنی خود را در اختیار افغانستان قرار دهند.
در این سفر، مسئولان افغانستانی بر اهمیت اولویتبندی تجارت با همسایگان، به ویژه ایران، تأکید کردند. وزیر تجارت افغانستان هدفگذاری کرده است تا حجم تجارت خارجی بین دو کشور را از حدود سه میلیارد دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
وزیر صمت وارد استان هرات افغانستان شد
«سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی امروز در فرودگاه «خواجه عبدالله انصاری» مورد استقبال مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان هرات قرار گرفت.
در این سفر اتابک با مولوی «اسلام جار» استاندار هرات درباره موضوعات مختلف دیدار و گفتوگو میکند. همچنین نشست مشترک هیات صنعتی و معدنی همراه وزیر صمت کشورمان با فعالان اقتصادی هرات و بازدید از راه آهن خواف – هرات و ایستگاه روزنک و نیز معادن استان هرات از دیگر برنامههای اتابک است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه اقتصادی وارد کابل شد و پس از دیدار و مذاکره با مسئولان بلندپایه افغانستان در کابل، امروز سومین و آخرین روز کاری خود را در هرات سپری میکند.
منبع: وزارت صمت