رئیس‌جمهور ایرلند، پس از انتشار گزارشی از سازمان ملل که اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده، خواستار اخراج آن و حامیان نظامی‌اش از سازمان ملل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایکل هیگینز، رئیس‌جمهور ایرلند پس از انتشار گزارشی از سازمان ملل که رژیم تروریستی اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه محکوم کرده بود، خواستار اخراج این رژیم تروریستی و کشور‌هایی که به آن سلاح می‌دهند از سازمان ملل شد.

هیگینز، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از انتشار این گزارش، گفت: «من معتقدم این یک سند بسیار مهم است، به ویژه که رئیس این گروه، همان رئیس گروه کاری رواندا بوده است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که چهار مورد از اقدامات اصلی ذکر شده در کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸، محقق شده است.»

او افزود که این گزارش فراتر رفته و به وجود تحریک برای نسل‌کشی اشاره می‌کند و نام مقامات ارشدی را می‌برد که از زبانی استفاده می‌کنند که ارتکاب این جنایات را تشویق می‌کند.

هیگینز توضیح داد: «من بار‌ها در این باره صحبت کرده‌ام و وقتی به تمامی کسانی که دیروز و امروز کشته شدند فکر می‌کنید، می‌بینید که نیمی از آنها زن و کودک هستند.»

رئیس‌جمهور ایرلند از مواضع اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: «من معتقدم اتحادیه اروپا با دشواری بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یک اتحادیه واقعی رو‌به‌رو خواهد شد، در حالی که برخی از اعضای قدرتمند آن در برابر صحنه‌های کودکان لاغر و رنجور در یک فاجعه انسانی که یک جنایت وحشتناک علیه بشریت است، سکوت اختیار کرده‌اند.»

هیگینز اشاره کرد که این گزارش تخریب ۹۰ درصد از خانه‌ها در غزه، به علاوه تخریب موسسات آموزشی، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز باروری را تایید می‌کند و گفت: «به عبارت دیگر، آنها به خود زایش حمله می‌کنند.»

منبع: آر تی

برچسب ها: دولت ایرلند ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
گزارش سازمان ملل:
اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقامات ارشد این اعمال را تحریک کرده‌اند
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دقیقاً همینطوره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اخراج از نقشه جهان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این از اردوغان آتیشش تندتره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ایرلند چه مسئولین خوبی داره.
۰
۱
پاسخ دادن
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
نقشه ترامپ برای افغانستان؛ بگرام را پس می گیریم
دانشجوی افغانستانی مدال طلای المپیاد علوم پزشکی ایران را کسب کرد
توهم مکرون: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «بهترین راه برای منزوی کردن حماس» است
زمین‌لرزه شدید ۷.۸ ریشتر در خاور دور روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
جزئیات ضیافت دولتی پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ
تعلیق برنامه مجری آمریکایی؛ از استقبال ترامپ تا انتقاد شدید دموکرات‌ها 
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد