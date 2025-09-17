باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایکل هیگینز، رئیس‌جمهور ایرلند پس از انتشار گزارشی از سازمان ملل که رژیم تروریستی اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه محکوم کرده بود، خواستار اخراج این رژیم تروریستی و کشور‌هایی که به آن سلاح می‌دهند از سازمان ملل شد.

هیگینز، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از انتشار این گزارش، گفت: «من معتقدم این یک سند بسیار مهم است، به ویژه که رئیس این گروه، همان رئیس گروه کاری رواندا بوده است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که چهار مورد از اقدامات اصلی ذکر شده در کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸، محقق شده است.»

او افزود که این گزارش فراتر رفته و به وجود تحریک برای نسل‌کشی اشاره می‌کند و نام مقامات ارشدی را می‌برد که از زبانی استفاده می‌کنند که ارتکاب این جنایات را تشویق می‌کند.

هیگینز توضیح داد: «من بار‌ها در این باره صحبت کرده‌ام و وقتی به تمامی کسانی که دیروز و امروز کشته شدند فکر می‌کنید، می‌بینید که نیمی از آنها زن و کودک هستند.»

رئیس‌جمهور ایرلند از مواضع اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: «من معتقدم اتحادیه اروپا با دشواری بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یک اتحادیه واقعی رو‌به‌رو خواهد شد، در حالی که برخی از اعضای قدرتمند آن در برابر صحنه‌های کودکان لاغر و رنجور در یک فاجعه انسانی که یک جنایت وحشتناک علیه بشریت است، سکوت اختیار کرده‌اند.»

هیگینز اشاره کرد که این گزارش تخریب ۹۰ درصد از خانه‌ها در غزه، به علاوه تخریب موسسات آموزشی، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز باروری را تایید می‌کند و گفت: «به عبارت دیگر، آنها به خود زایش حمله می‌کنند.»

منبع: آر تی