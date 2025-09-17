تولید ورق استراتژیک X ۶۵ MS در فولاد اکسین خوزستان

مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: این شرکت با اتکا به دانش فنی، توان تخصصی و تجهیزات پیشرفته، موفق شد برای نخستین بار در کشور ورق فولادی با گرید API ۵ L X ۶۵ MS ویژه خطوط انتقال نفت و گاز ترش را تولید کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمود لندی بیان کرد: این ورق فولادی محصولی راهبردی است که تاکنون تنها چند کشور پیشرفته اروپایی و آسیای شرقی توان تولید آن را داشتند.

وی گفت: این دستاورد نتیجه ماه‌ها تلاش‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی و عملیاتی متخصصان خوزستانی است که در مرداد ماه سال جاری به ثمر نشست و ایران را در جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این گرید استراتژیک فولادی قرار داد.

لندی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز این محصول افزود: ورق‌های فولادی API ۵ L X ۶۵ MS با استحکام تسلیم بالاتر از ۴۵۰ مگاپاسکال، مقاومت ویژه در برابر خوردگی و ترک‌های ناشی از محیط‌های ترش و تولید به روش نورد ترمومکانیکال (TMCP)، نقشی حیاتی در تامین ایمنی و پایداری خطوط انتقال نفت و گاز کشور ایفا می‌کنند.

مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در ادامه گفت: بر اساس بررسی‌ها، تنها در طرح‌های بزرگ نظیر خطوط انتقال گاز ترش میادین پارس جنوبی و شمالی، نیاز کشور به این محصول بیش از دو میلیون تن برآورد شده است، با دستیابی به توان تولید داخلی، ایران از واردات این ورق استراتژیک بی‌نیاز خواهد شد و طرح‌های نفت و گاز کشور با پشتوانه‌ای مطمئن ادامه می‌یابند.

وی با اشاره به همکاری‌های صنعتی تاکید کرد: تحقق این دستاورد با همکاری نزدیک میان شرکت فولاد اکسین خوزستان و شرکت فولاد جهان‌آرا اروند و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و زنجیره تامین راهبردی امکان‌پذیر شد.

لندی ادامه داد: همچنین آزمون‌های تخصصی شامل آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، خمش، سختی، متالوگرافی، DWTT، آزمون‌های غیرمخرب آلتراسونیک و آزمون‌های خوردگی بلندمدت (HIC و SSCC) مطابق با استاندارد‌های API ۵ L و NACE MR ۰۱۷۵، کیفیت بالای این محصول را به‌طور کامل تایید کرده است.

لندی خاطرنشان کرد: با تولید موفقیت‌آمیز گرید X ۶۵ MS، زمینه برای تولید گرید‌های بالاتر همچون X ۷۰ MS و X ۸۰ MS نیز فراهم شده است؛ اقدامی که علاوه بر پاسخ به نیاز داخلی، ظرفیت صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و تقویت زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور را ایجاد خواهد کرد.

وی این موفقیت را نمادی از خودباوری و توان جوانان متخصص خوزستانی دانست و آن را گامی درخشان در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه نفت، گاز و فولاد برشمرد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: شرکت فولاد اکسین ، شرکت فولاد خوزستان
خبرهای مرتبط
کلنگ‌زنی طرح فولادسازی همزمان با سفر ریاست جمهوری
فولاد اکسین خوزستان با هیچ شرکت صنعتی دیگری ادغام نخواهد شد
ساخت کارخانجات ذوب و ریخته گری در شرکت فولاد اکسین خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم به دستور کار ملی رسید
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
لزوم توجه به سلامت مردم خوزستان در آلودگی هوا
آخرین اخبار
تولید ورق استراتژیک X ۶۵ MS در فولاد اکسین خوزستان
کشف و توقیف محموله تخم مرغ غیر بهداشتی در رامهرمز
مرغ از تولید تا توزیع به میزان کافی وجود دارد؛ شایعه‌سازی ممنوع!
کشف و ضبط ۲۴ قطعه کبک و دو قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز
انجام بیش از ۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در خوزستان
ثبت یک میلیون و ۱۸۳ هزار تخلف رانندگی در جاده‌های خوزستان 
آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم به دستور کار ملی رسید
لزوم توجه به سلامت مردم خوزستان در آلودگی هوا
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام و اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه