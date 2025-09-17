رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز گفت: این محموله شامل ۹۵ کارتن معادل بیش از یک تن تخم مرغ غیرمجاز و بدون موازین بهداشتی توقیف شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز حقیقی گفت: بازرسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی شهرستان در بازرسی از مراکز عرضه تخم مرغ، یک محموله تخم مرغ خوراکی به وزن بیش از ۱ تن شامل ۹۵ کارتن را به دلیل نقض مقررات بهداشتی دامپزشکی شناسایی و توقیف کردند.

حقیقی با بیان اینکه این محموله کشف شده فاقد گواهی قرنطینه‌ای بهداشتی دامپزشکی و با ماشین غیر مجاز حمل بارگیری شده بود، افزود: از محموله فوق نمونه برداری و جهت انجام آزمایشات تشخیص کیفی به آزمایشگاه مرجع استان ارسال گردید.

وی همچنین افزود: براساس دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور با توجه به فساد پذیری بالای تخم مرغ، شرایط بهداشتی استاندارد از جمله دما و رطوبت مناسب در زمان نگهداری موقت و حمل محصول ایجاد و فراهم شود.

رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز با اشاره به اینکه دریافت گواهی بهداشتی حمل قرنطینه‌ای توسط رانندگان خودرو‌های حامل تخم مرغ خوراکی به منزله تضمین اصالت محموله، بهداشت و سلامت محموله‌ها و اطمینان از عدم ایجاد مخاطرات بهداشتی در جامعه است گفت: این اداره از طریق سامانه ۱۵۱۲ آماده دریافت گزارشات تخلفات بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی می‌باشد.

منبع صدا و سیما