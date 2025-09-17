باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا کیخا درباره بُعد هویتمحوری در تحولات مراکز استانها میگوید: در نخستین گام ما باید از زاویه دید تازهای به شبکههای استانی نگاه میکردیم تا سرآغازی برای تحول رقم بخورد. هویتمحوری یکی از همین ارکان تحولی بود و توجه به این مسئله در تولیدات به شکل ملموسی مشهود و مأموریتهایی برای آن تعریف شده است.
وی میافزاید: توجه به هویت اصیل در نقاط گوناگون کشور بهمثابه عدالتمحوری و لازمه عدالتمحوری در نظر گرفتن هویتهاست. رویداد ملی «ایرانِ جان» مصداق همین موضوع است و همزمان به مسئله عدالت و هویت میپردازد. این رویداد توانسته سهم استانها را از آنتن رسانه ملی افزایش دهد و مشکلات و مسائل استانی را با هدف حل مسئله مورد تأکید قرار میدهد.
کیخا تأکید میکند: هویت هر استان این ظرفیت را دارد که در سطح ملی معرفی شود. تاکنون ما تصویر شفاف و همهجانبهای از استانهای کشور در آنتن سراسری نداشتهایم و حالا بهواسطه «ایرانِ جان»، آرایش جدیدی از هویت استانی به مخاطبان ارائه میشود که حتماً جذابیت و اثرگذاری بسیاری دارد.
به گفته معاون امور استانهای صداوسیما، هویتمحوری در سطح ملی و استانی زمینههای تحول و اثرگذاری را فراهم میکند. ما باید انگارههای ذهنی مخاطبان ملی نسبت به هر استان و منطقه را اصلاح کنیم و از سوی دیگر در هر استان نسبت به سهمیکه از آنتن رسانه ملی دارند، احساس رضایت ایجاد کنیم. من معتقدم دو بال هویت و عدالت، بالهای پرواز و پیشرفت کشورند و باید در کنار هم بستری برای پیشروی و توسعه ایجاد کنند.
وی اضافه میکند: رشد سهم شبکههای استانی از تولیدات نمایشی نیز جلوهای دیگر از حرکت رسانه ملی در مسیر هویتمحور کردن تولیدات آنتن سراسری است. هماکنون سریالهای متعددی در استانها مقابل دوربین هستند و به مناطقی از کشور که کمتر به آنها توجه شده بود، بیش از گذشته پرداختهایم. در دوران پیشوپس از انقلاب، سابقه نداشته در سیستان و بلوچستان سریال بسازیم، اما اکنون سریال «بادار» بهعنوان تولید این استان روی آنتن سراسری است و همزمان با پخش آن دو سریال دیگر نیز در سیستان و بلوچستان مقابل دوربین هستند. این طرح در چندین استان دیگر نیز دنبال میشود و سریالهای «حزب بلوط»، «تیم آزادی»، «شیرعلی مردان خان» و… با تمرکززدایی و در استانهای مختلف و با رویکرد هویتمحوری در حال تولید هستند.
کیخا یادآوری میکند: سازمان صداوسیما به مسئله هویت نگاه پررنگی دارد و هر روز ۱۰ ساعت از آنتن شبکههای سراسری در اختیار استانهاست. بهعنوان نمونه برنامه صبحگاهی شبکه سه سیما یک ماه در اختیار شبکه یزد قرار داشت و آدابورسوم، گویش و مسائل و مشکلات این استان را مطرح کرد.
وی میافزاید: هویتمحوری میتواند اتحاد و انسجام کشور را هم تقویت کند و در بزنگاههای تاریخی حتماً توجه به هویت به نفع کشور تمام خواهد شد. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما مأموریتهایی تعریف کردیم. بهعنوان نمونه نقش مردم سنیمذهب ایران در جنگ ۱۲ روزه، نقش اقوام و… ازجمله موضوعاتی بود که از بُعد هویتی اهمیت داشت و ما در شبکهها به این مسئله پرداختیم. همچنین، موسیقیهای محلی و نواحی استانها با رویکرد حماسی، مقاومت، دفاع از کشور و انقلاب مردمی در آنتن پررنگتر شد، چراکه میتوانست بخشی از هویت فرهنگی و هنری هر منطقه باشد و در مخاطبان احساس خوبی ایجاد کند.
معاون امور استانها خاطرنشان میکند: هویت دینی و ملی در همه استانها به هم گره خورده است و هویت محلی و ملی نیز چنین حالتی دارد و ما به دنبال پیوند و اتحاد بیشتر هستیم. ازاینرو، در رویداد «ایرانِ جان»، هر استان را بهعنوان بخشی عزیز از ایران میدانیم و تاکنون هفتههای «خوزستانِ ایران» و «ایلامِ ایران» را پشت سر گذاشتهایم.
منبع: رسانه ملی