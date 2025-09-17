باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نواز در خصوص آخرین وضعیت واردات و عرضه بنزین سوپر، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای این فرآورده در سال اخیر و مصوبه دولت و مجلس، اهتمام جدی وزارت نفت برای تحقق مصوبه را شاهد بودیم و احتمالا نخستین محموله وارداتی به کشور رسیده و مراحل توزیع آن در جایگاههای مشخصی آغاز خواهد شد و لیست جایگاههای توزیع کننده در اختیار عموم قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از جامعه تقاضای بنزین سوپر باکیفیت بالا را مطرح میکنند، گفت: تنها راه حل برای تامین این فراورده واردات آن است، چون شدت مصرف در کشور اجازه تولید این نوع بنزین را به پالایشگاهها نمیدهد و صرفا در تلاشند که بتوانند از خطهای تولید خود برای بنزین یورو استفاده کنند.
به گفته او، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با هماهنگیهای لازم و با توجه به حجم تقاضا، این سوخت را به مرور در کلانشهرها و سپس در سایر نقاط کشور توزیع خواهند کرد.
نواز همچنین یادآور شد: قیمتگذاری بنزین سوپر وارداتی با توجه به قوانین مربوطه انجام میشود و تلاش دولت برای هرچه پایین بودن قیمت است و تسهیل لازم برای واردکنندگان در دستور کار است.
او تأکید کرد: انشاءالله با تدابیر لازم، پایداری در توزیع با توجه به میزان تقاضا را شاهد باشیم و باتوجه به برنامه ریزیهای خوبی که انجام شده محقق شود.
به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران، کیفیت بنزین سوپر وارداتی نیز مطابق با استانداردهای بینالمللی و استاندارد داخلی است و نگرانی از بابت کیفیت آن وجود ندارد.
وی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر رفع کمبود این فراورده، نارضایتی برخی مصرف کنندگانی که خودروی خارجی دارند را نیز مرتفع میکند.
