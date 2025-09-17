مستند «دوبرو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرضیه سادات یثربی، شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «دوبرو» از تولیدات گروه مستند شبکه افق، روایتگر بخشی از زندگی شهید سیدمحمدحسین نواب در بوسنی و هرزگوین است؛ شهیدی که پس از سال‌ها حضور در جبهه‌های دفاع مقدس ایران، با احساس تکلیف در دوران جنگ علیه مسلمانان بوسنی، راهی آن کشور شد و به عنوان سفیر فرهنگی تأثیرگذار شناخته شد. او سرانجام به دست نیرو‌های افراطی کروات ربوده و به شهادت رسید.

در این مستند، بیژن نوباوه ـ نماینده کنونی تهران در مجلس شورای اسلامی ـ که خود شاهد تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی شهید نواب در بوسنی بوده، روایتی مستقیم و متفاوت از همراهی با این شهید ارائه می‌کند.

«دوبرو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرضیه سادات یثربی و با پژوهش و نویسندگی محسن غضنفری و مرضیه سادات یثربی تولید شده است. تدوین این اثر بر عهده سلمان ابوطالبی بوده و تصویربرداری توسط سلمان ابوطالبی و احمد همتیان انجام شده است. همچنین امیررضا کاکایی گوینده این مستند است.

این مستند در سال ۱۴۰۴ تولید شده و برای نخستین بار شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه افق خواهد رفت.

