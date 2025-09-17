باشگاه خبرنگاران جوان - سایت sportbible در گزارشی نوشت: اسپانیایی‌ها معتقدند باید اسرائیل را همانند روس یه از م سابقات جام جهانی کنار بگذارند و در صورتی که این تیم در لس آنجلس حضور داشته باشد باید در مورد حضور اسپانیا در این رقابت‌ها تصمیم بگیریم و شاید این رقابت‌ها را تحریم کنیم.

سخنگوی حزب سوسیالیست در کنگره اسپانیا در مورد اسرائیل گفته است: از سازمان‌ها و ارگان‌های بین المللی می‌خواهیم که اسرائیل را وتو کنند و این کشور باید همانند روسیه از رقابت‌های ورزشی حذف و تعلیق شود.

لوپر معتقد است: اول باید ببینیم اسرائیل در جام جهانی حضور دارد یا خیر و بعد از آن در مورد این رقابت‌ها تصمیم بگیریم.

اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا یکی از امید‌های قهرمانی است و در صورتی که از این جام کنار بکشد اعتبار این جام از دست می‌رود.