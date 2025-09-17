فرماندار تهران در نشست با مدیران اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در توسعه کشور گفت: آینده این نظام در گروی آموزش صحیح و پرورش نسل آینده‌ساز است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در این نشست که با حضور بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، زارع مدیرکل نوسازی مدارس استان و معاونین وی انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره کل نوسازی مدارس افزود: به‌رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات موجود، امروز شاهد آغاز یک حرکت جدی و پرشتاب در حوزه نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی در استان تهران هستیم. این اقدامات امید و نشاط را در آستانه سال تحصیلی جدید در میان خانواده‌ها افزایش داده است.

خوش‌اقبال با بیان اینکه تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی هنوز در برخی زیرساخت‌های آموزشی نسبت به استان‌ها و حتی شهرستان‌ های دیگر عقب‌ ماندگی‌هایی دارد، اظهار داشت: با این حال، همت و تلاش شبانه‌ روزی مدیران و کارشناسان موجب شده که این کمبودها تا حدی جبران شود و مسیر توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که موفقیت‌های علمی و مدیریتی آنان نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت بوده است. بنابراین همه دستگاه‌ها موظفند آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند و در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی سهیم باشند.

فرماندار تهران ادامه داد: در آستانه بازگشایی مدارس، اگرچه بخشی از کاستی‌ها همچنان وجود دارد، اما فضای آرامش‌ بخش و امیدبخشی که امروز در میان مردم و خانواده‌ها ایجاد شده، نتیجه زحمات مجموعه نوسازی مدارس است. بدون تردید این تلاش‌ها آینده‌ای روشن‌تر برای نظام جمهوری اسلامی رقم خواهد زد.

خوش‌اقبال در پایان تأکید کرد: با تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که پایتخت جمهوری اسلامی در تراز شایسته خود در حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد. امیدواریم با تداوم این مسیر، فرزندان این سرزمین در فضاهایی ایمن، استاندارد و درخور شأن ملت ایران تحصیل کنند و آینده کشور تضمین شود.

منبع: فرمانداری تهران

