وزیر کار با اشاره به اینکه دهک‌بندی برای پرداخت یارانه‌ها طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود، گفت: شرکت‌های خصوصی از کارت کارپردازان برای جابجایی پول استفاده نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دهک بندی و حذف برخی افراد نظیر سرایداران یا کارپردازان از لیست یارانه بگیران، اظهار کرد: در خصوص کارپردازان یا سرایداران باید کسانی که هزینه‌ها را به آنها انتقال می‌دهند؛ از کارت خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی چند سال است کارت تجاری ایجاد کرده است. اگر فعالیت تجاری دارند و برای گروهی خرید می‌کنند باید حساب تجاری داشته باشند تا از این قاعده مستثنی شوند. هر کسی بر اساس دارایی خودش شناسایی می‌شود. در چنین شرایطی باید فرد به شرکت انتقال دهد. شرکت که به این شکل استفاده می‌کند باید یارانه را پرداخت کند. درست نیست که شرکت خصوصی یک نفر را کارپرداز می‌کند و از کارت شخصی او برای شرکت استفاده می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریاره رسیدگی به اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده است، افزود: افراد هم می‌توانند اعتراض کنند، از یک میلیون خانواده که یارانه آنها حذف شدند، ۵۰ هزار خانوار اعتراض کردند که جزئیات اطلاعات آنها خارج شده و به آنها نشان داده می‌شود.

میدری همچنین از تصویب آیین نامه شرایط احراز مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری در هیات دولت خبر داد و گفت: این آیین نامه امروز در دولت بررسی شد، درباره اینکه چند صندوق بازنشستگی مشمول باشند وزرا نکاتی داشتند. آیین نانه شرایط احراز مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد و درباره دو مورد اختلاف قرار شد در کمیسیون بررسی شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
مسخره اید کسانی ک وضعشان خیلی بهتر از ماست دارند یارانه میگیرند منی ک مریضم ودر امدم ب برجی ۱۰تومن هم نمی رسه قطع کردن کارهای پت ومت زیاد تو این مملکت یواش یواش تمام یارانه هارو قطع میکنند ک بدن ب ثروتمندان
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۵:۰۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام من ن خونه دارم ن تو کارتم پول هست ن سبد کالا بهم دادید فقط دو کارت خوان دارم ک هیچ کاری باشون نمیکنم و یه ماشین دارم دیگه چیزی ندارم دهک ما دو نفر بروید بالا اول ک میگفتی هرکس ماشین میلیاردی داشته باشه یا سفر خارجی الان چی شد ک ما ن خونه میلیارد ی داریم ن ماشینی میلیارد ی ن مالیاتی داریم این چ وضعیتی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام چرا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی حیدری
۱۴:۳۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
کسی رو میشناسم دهک 3 هست
خونه 72 متری ماشین پرشیا ویلا 450 متری کارمند 20 تومن حقوق بگیر همسر شاغل 2 دانگ خونه پدری داره سپرده 2 میلیاردی داره موتور داره پسرش 17 ساله داره کارمیکنه
جالبه دهک 3 هم هست از اول
جالب نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ای کاش کلا یارانه ها را قطع می کردن اولا این بی عدالتی است دوم دهک بندی‌ها هم اشتباه است سوم والله به قرآن دهک این ود و سه خیلی وضعشون ازمن بدبخت بهتره به ما که اصلا نمیدن گرانی ها هم به خاطر همین یارانه ها وسبد کالاس
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
27 شهريور 1404 - 10:53

بیش از 5 ماه و 27 روز از سال 1404 می‌گذرد ولی هنوز معوقه برخی مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی فروردین‌ماه واریز نشده است. چرا؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ 18 September 2025 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان فروردین را پرداخت نکرده است؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
27 شهريور 1404 - 10:40

جناب آقای احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

بیش از 5 ماه و 27 روز از سال 1404 می‌گذرد ولی هنوز معوقه برخی مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی فروردین‌ماه واریز نشده است. چرا؟
و متأسفانه هیچ کسی هم در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
امروز 27 شهريور 1404 - 10:40 است چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی برخی واریز نشده است؟
امروز 27 شهريور 1404 - 10:40 هست که پس چرا معوقات بازنشستگان برای برخی واریز نشده است؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میرموسی حسینی
۰۹:۰۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
باسلام
من یه راننده تریلی هستم با29سال بیمه مستاجرم هیچ ملک خودرو کامیون یاثروتی یاپس اندازی ندارم حقوقم مشخص هست بااضافه کاری سنگین 25تومنه 4تومن میدم تامین اجتماعی 10تومن میدم اجاره مسکن بادوبچه دانشجوحالاباچه زندگی میکنیم بماند
این چه عدالتی هست من باید دهک 7باشم اما بسیاری هستند که خانه دارند خودرو دارندثروتمندندامادهک 1و2هستنداین چه ظلمیست خدالعنتون کنه خدانابودتون کنه خداازتون نگذره
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
یارانه حق همه مردم ایران است دولت حق ندارد به یک عده بده وبه یک عده ندهد،تازه معیار دهک بندی اشتباه است و خیلی از کارخانه داران هم دارند میگیرن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
من سرپرست پسرم هستم تحت پوشش کمیته امداد هستیم و دهک 2هستیم پس چرا یارانه ماقطع شد؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
می‌دری استعفا بده.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۰:۲۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
کی من که هیچ چیندارم نه خونه نه ماشین نه کار دورست وحسابی دهک چهار حساب شدم اما امیر روستایها که هم چند تا ماشین و خونه و مغازه وباغ و گاوداری و دامداری دارند دهک دو و سه حساب شدن من نمی‌دونم دهک بندی رو چطور حساب کردند فکر کنم تاس انداختن هر دهک شمارش چی اومد اون شماره رو دهک خانوار حساب کردن
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کارت خوان مغازه داریم چون کارت میکشم دهک می‌ره بالا انگار همه فروش سود
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیض اله
۱۷:۴۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با سلام طبق کدامین مدرک یارانه ما را قطع کردید من بازنشسته ام خودرو هم ندارم چرا قطع شد همه سران مدیون هستن کسی هم جوابگو نیست لطفا جواب بدید
۳
۹
پاسخ دادن
