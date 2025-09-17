باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه) در سخنرانی خود در مجمع شهر‌های آینده کشور‌های عضو بریکس با اشاره به اهمیت همکاری‌های فراملی برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی، دریای خزر را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های استان‌های شمالی ایران دانست و گفت: دریای خزر فرصتی برای همکاری و هم‌افزایی کشورها است.

او با قدردانی از دولت روسیه، شهرداری مسکو و مجمع بریکس برای ایجاد فرصت تبادل نظر افزود: ما یک کره زمین بیشتر نداریم، لذا کشور‌ها باید از تجربه‌های یکدیگر بهره‌مند شوند تا راه‌حل‌های مشترک برای نجات زمین پیدا شود.

استاندار گیلان با اشاره به ویژگی‌های طبیعی این استان تصریح کرد: گیلان با وسعت یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و بارندگی سالانه بیش از هزار میلیمتر، سرزمینی سبز است و مشکل آن آب یا هوا نیست، بلکه آلودگی‌های ناشی از پسماند شهری و خودرو‌ها است که باید با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری برطرف شود.

حق‌شناس تغییرات نگران‌کننده سطح آب دریای خزر را از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه اعلام کرد و گفت: در یک قرن اخیر سطح آب خزر بار‌ها دچار نوسان شده و طی ۲۵ سال گذشته کاهش ۲.۶ متری داشته است. این تغییرات موجب خشکی تالاب‌ها، تهدید سلامت عمومی، امنیت غذایی، نابودی تنوع زیستی و به خطر افتادن معیشت جوامع محلی شده است.

او راهکار‌های برون‌رفت از این بحران را «مدیریت هوشمند آب، تصفیه و بازیافت با فناوری‌های نوین، حفاظت از تالاب‌ها، بیوتکنولوژی و حکمرانی یکپارچه منابع آب» دانست و افزود: اعضای اصلی بریکس می‌توانند با ارائه داده‌های ماهواره‌ای، مدل‌سازی‌های پیشرفته اقلیمی، فناوری‌های مهندسی آب و تجارب ارزشمند خود در مدیریت حوزه‌های آبریز و کشاورزی پایدار، نقشی تعیین‌کننده در این مسیر ایفا کنند.

استاندار گیلان همچنین به ظرفیت بانک توسعه بریکس برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: بحران خزر را باید به فرصتی برای همکاری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل کنیم. تنها با هم‌افزایی می‌توانیم اکوسیستم ارزشمند دریای خزر و تالاب‌های ساحلی آن را برای نسل‌های آینده حفظ نماییم.

هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست استاندار گیلان به مسکو سفر کرده است و سخنرانی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی مجمع آینده شهر‌های بریکس، دیدار‌هایی دوجانبه با مقامات بانکی، اقتصادی و محلی روسیه با محور توسعه همکاری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تجارت، خدمات بانکی و بیمه‌ای و نیز تبادل تجارب در زمینه حفاظت محیط زیست و احیای تالاب‌ها از جمله برنامه‌های این سفر است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان