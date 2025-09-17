نجات ماهیان گرفتار در دریاچه فدک بروجرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با توجه به کاهش قابل توجه آب در دریاچه دوم باغ فدک و اتلاف تعدادی بچه‌ماهی و همچنین حساسیت دوستداران محیط‌زیست، موضوع توسط اداره محیط‌زیست پیگیری گردید.

خوشبختانه مدیریت فضای سبز شهرداری بروجرد، سریعا دستور رسیدگی به موضوع و نجات ماهی‌های گرفتار شده را صادر نموده و پرسنل زحمتکش فضای سبز دلسوزانه نسبت به انتقال ماهی‌ها به دریاچه اول اقدام نمودند.

 ضمن تقدیر از همه دلسوزان محیط‌زیست به ویژه مدیریت و پرسنل فضای سبز شهرداری از کشاورزان و بهره‌برداران آب‌های سطحی تقاضا می‌شود در این شرایط آبی، حق‌آبه زیست‌محیطی را رعایت نمایند و به حق حیات جانوران آبزی و کنار آبزی احترام بگذارند.

دریاچه پارک فدک بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی در غرب ایران است که در محل طلاقی دو رودخانه دائمی گلرود و رودلیقناب یا گرمابه قرار گرفته‌است.

