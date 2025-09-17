باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در سومین آزمون کتبی صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ برگزار شد می‌رساند؛ کارنامۀ داوطلبان آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته شدگان آزمون کتبی بر اساس مندرجات کارنامه، ضروری است با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی: www.mojavez.ir نسبت به ثبت درخواست پروانه اشتغال از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره اقدام نمایند. پرونده‌های ثبت‌شده از طریق درگاه مذکور به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور جهت صدور پروانۀ اشتغال تخصصی ارجاع می‌شود. جزئیات مربوط به ادامۀ مراحل نیز در اطلاعیه‌های بعدی از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره اعلام خواهد شد.