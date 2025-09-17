باشگاه خبرنگران جوان قم؛زهره شعبانی- علی فردوسی، مدیر باشگاه خبرنگاران جوان قم گفت: آزمون تخصصی گویندگی و اجرا امروز در باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز قم با هدف ارزیابی مهارتهای بیانی، تسلط بر متن، و قدرت انتقال مفاهیم در فضای رسانهای برگزار شد.
او افزود: این آزمون فرصتی فراهم آورد تا شرکتکنندگان برتر دوره آموزشی تابستانه باشگاه خبرنگاران جوان قم، توانایی و آموختههای خود را در فضایی حرفهای به محک بگذارند.
فردوسی با بیان اینکه داوری این آزمون برعهده جمعی از اساتید حوزه رسانه، گویندگی و تولید محتوا است، افزود: در این مرحله، هنرآموزان با اجرای متنهای خبری، رادیویی و اجرای تلویزیونی توانایی خود را در مواجهه با دوربین، میکروفن و فضای استودیویی به نمایش گذاشتند.
به گفته مدیر باشگاه خبرنگاران جوان، این آزمون نهتنها سنجشی برای انتخاب استعدادهای برتر در استان قم است، بلکه بستری برای بازخورد حرفهای و رشد فردی هنرآموزان نیز فراهم میآورد.
او افزود: هدف ما تربیت گویندگانی متعهد است که علاوه بر مهارتهای فنی، صداقت رسانهای و ارتباط مؤثر با مخاطب را در اولویت قرار دهند.
فردوسی گفت: باشگاه خبرنگاران جوان قم با تداوم این مسیر، در نظر دارد دورههای پیشرفتهتری در حوزه اجرا، گویندگی و تولید محتوای چندرسانهای برگزار کند تا زمینهساز حضور مؤثرتر جوانان توانمند در عرصه رسانه استانی و ملی باشد.
مدیر باشگاه خبرنگاران جوان قم افزود :علاقهمندان می توانند برای ثبتنام و آگاهی از دوره های مهارتی باشگاه خبرنگاران جوان به سایت مرکز آموزش باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی yjcqom.ir مراجعه کنند.
امروز همچنین دکتر احمد پهلوانیان مدیرکل و حسین حقانی سرپرست معاونت خبر صدا و سیمای مرکز قم از فرایند برگزاری آزمون گویندگی و اجرای فارغ التحصیلان برتر مرکز آموزش باشگاه خبرنگاران جوان قم بازدید کردند.