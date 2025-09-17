باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمون‌ها از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

وی ادامه داد: در آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ تعداد ۴ هزار و ۴۳۹ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۳ درصد مرد و ۶۷ درصد زن هستند و این آزمون روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه منحصرا در شهر تهران برگزار می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در مورد سی و چهارمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‏ و‏نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در این آزمون تعداد ۲ هزار و ۱۲۸ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۴ درصد مرد و ۳۶ درصد زن هستند و این آزمون منحصرا در شهر تهران برگزار می‌شود.

دکتر سیاره در پایان به متقاضیان ثبت‌نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.