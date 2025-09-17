سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سی و چهارمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‏ و‏نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ در صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمون‌ها از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

وی ادامه داد: در آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ تعداد ۴ هزار و ۴۳۹ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۳ درصد مرد و ۶۷ درصد زن هستند و این آزمون روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه منحصرا در شهر تهران برگزار می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در مورد سی و چهارمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‏ و‏نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در این آزمون تعداد ۲ هزار و ۱۲۸ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۴ درصد مرد و ۳۶ درصد زن هستند و این آزمون منحصرا در شهر تهران برگزار می‌شود.

دکتر سیاره در پایان به متقاضیان ثبت‌نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.

برچسب ها: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، آزمون دفتر یاری
خبرهای مرتبط
راهنمای ثبت‌نام آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴
مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛
شناسایی ۳۰ درصد تخلفات دفاتر اسناد رسمی در مرحله نخست اجرای طرح پایلوت بازرسی هوشمند
پایان فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در سه استان تا پایان آبان‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
آخرین اخبار
نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۵ مهر
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
برای تکمیل ذخایر، جوان‌ها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی