رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری ۲ نفر و کشف ۴ فقره کلاهبرداری با روش دریافت وام خرید خودرو در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در اواخر پارسال خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به پلیس آگاهی مراجعه کرد و رسیدگی به موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی با خانمی به هویت معلوم که مدیر یک شرکت هواپیمایی بوده آشنا شده و نامبرده مبلغ ۴ میلیارد ریال را به بهانه وام و خرید خودرو از او گرفته و پس از مدتی دفتر هواپیمایی تعطیل شده و دیگر جوابگوی شاکی نبوده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: طی تحقیقات پلیسی پیرامون موضوع، ۴ شاکی دیگر که به همین روش از آنان کلاهبرداری شده بود شناسایی و مشخص شد متهمه با همکاری یکی از فرزندان خود در این اقدام مجرمانه فعالیت داشته است و پس از چند کلاهبرداری اقدام به تغییر آدرس منزل سکونت خود می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هر ۲ متهم هنگام معامله در بنگاه معاملاتی املاک در حالی که قصد کلاهبرداری دیگری را داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حافظی افزود: متهمان پس از مواجه حضوری با شکات با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

او با اشاره به اینکه متهمان تا کنون به ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرادری اقرار کرده‌اند، به شهروندان توصیه کرد: بعضا دریافت یک سود غیرمتعارف نشانه بارز کلاهبرداری است؛ به همین جهت نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس