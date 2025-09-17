وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ گونه نگرانی برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس وجود ندارد چرا که این موضوع در بودجه کشور لحاظ شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: در این زمینه، برنامه توزیع شیر در مدارس در بودجه تعیین شده بود و مشکلی در این مسئله نیست.

وی ادامه داد: شنبه هفته آینده جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه خواهیم داشت تا کار بهتر پیش برود از آنجایی که تامین مالی شیر مدارس در ردیف بودجه دیده شده است، جای نگرانی برای اجرای این طرح نیست.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ثبت‌نام‌های دانش‌آموزان به بهترین شکل انجام و تقریبا در دوره ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسیده است. در دوره اول و دوره دوم متوسطه نیز ثبت‌نام‌ها به استثنای پایه دهمی‌ها که ممکن است به علت دروس تجدیدی به مشکل خورده باشند؛ کامل شده است.

کاظمی ادامه داد: وزارت کشور، استانداران را بسیج کرده و در این خصوص شورا‌های آموزش و پرورش در سطح استان‌ها تشکیل شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع نوشت افزار در بین دانش‌آموزان بی بضاعت، افزود: روز گذشته، پویشی را به نام نذر «لوازم التحریر» رونمایی کردیم، تنها یک بنیاد و موسسه خیریه بیش از یک میلیون بسته لوازم تحریر اهدا کرد. تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بسته را آماده توزیع داریم. علاوه بر این، نهاد‌ها و موسسات حمایتی خُرد و کلان نیز در حال توزیع بسته‌های نوشت افزار به افراد هستند.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، شیر مدارس
خبرهای مرتبط
پاسخ وزیر آموزش و پرورش به اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی
با حضور وزیر آموزش و پرورش
نخستین مدرسه اولیا در فارس احداث می‌شود
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
آخرین اخبار
نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۵ مهر
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
برای تکمیل ذخایر، جوان‌ها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود
ممنوعیت مصرف انگور تازه برای افرادی که دچار ضعف و نفخ معده هستند + فیلم
کاهش ظرفیت پزشکی همراه با خروج سرمایه ملی