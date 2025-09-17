باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار ایران و فیلیپین در مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: دو بازی انجام دادیم، اما حس من این است که انگار سه بازی متفاوت را تجربه کردیم. بازی اول برابر مصر جایی بود که فهمیدیم قهرمانی جهان کاملاً با تورنمنت‌های دیگر، از جمله قهرمانی آسیا و حتی المپیک، متفاوت است.

وی ادامه داد: در بازی دوم مقابل تونس، ست اول تحت فشار بودیم و استرس اجازه نداد والیبال خودمان را بازی کنیم؛ اما از ست دوم به بعد شروع کردیم کمی بهتر و نزدیک‌تر به سطح واقعی‌مان ظاهر شویم، هرچند هنوز به سطح نرمال تیم ایران نرسیده‌ایم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره برنامه تمرینی امروز ملی‌پوشان تصریح کرد: تمرین به‌اندازه کافی خوب بود. مجبور بودیم بازیکنانی را که دیروز در ترکیب اصلی بودند جدا کنیم تا ریکاوری کنند و بقیه طبق روال معمول روی کار‌های توپی پیش بروند. تمرین طولانی نبود، اما خوب بود.

وی با اشاره به آخرین دیدار تیم ملی در مرحله گروهی که مقابل فیلیپین است، گفت: قبل از خروج از ایران با افراد زیادی گفت‌و‌گو داشتم که معتقد بودند ایران در گروه آسانی قرار دارد، اما حالا شاید همه متوجه شدند همانگونه که گفتم، هیچ دیداری قبل از شروع آسان نیست. باید به حریفان احترام بگذاریم و هیچ تیمی را دست کم نگیریم.

پیاتزا تاکید کرد: فیلیپین تیمش را به‌خاطر میزبانی مسابقات جهانی سازمان‌دهی کرده است. آنها یاد گرفته و پیشرفت کرده‌اند. آنها در بازی برابر مصر نخستین برد جهانی خود را کسب کردند و طبیعتاً انرژی و انگیزه بالایی دارند. مقابل تعداد زیادی تماشاگر بازی می‌کنیم و می‌دانیم جو سالن به سود میزبان است؛ این همان مسابقه‌ای است که باید با تمرکز و احترام کامل بازی کنیم.

تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدار‌های اول و دوم خود یک برد و یک شکست تجربه کرده است، از ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین می‌رود.