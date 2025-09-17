سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: با افراد زیادی گفت‌و‌گو داشتم که معتقد بودند ایران در گروه آسانی قرار دارد، اما حالا شاید همه متوجه شدند همانگونه که گفتم، هیچ دیداری قبل از شروع آسان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار ایران و فیلیپین در مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: دو بازی انجام دادیم، اما حس من این است که انگار سه بازی متفاوت را تجربه کردیم. بازی اول برابر مصر جایی بود که فهمیدیم قهرمانی جهان کاملاً با تورنمنت‌های دیگر، از جمله قهرمانی آسیا و حتی المپیک، متفاوت است.

وی ادامه داد: در بازی دوم مقابل تونس، ست اول تحت فشار بودیم و استرس اجازه نداد والیبال خودمان را بازی کنیم؛ اما از ست دوم به بعد شروع کردیم کمی بهتر و نزدیک‌تر به سطح واقعی‌مان ظاهر شویم، هرچند هنوز به سطح نرمال تیم ایران نرسیده‌ایم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره برنامه تمرینی امروز ملی‌پوشان تصریح کرد: تمرین به‌اندازه کافی خوب بود. مجبور بودیم بازیکنانی را که دیروز در ترکیب اصلی بودند جدا کنیم تا ریکاوری کنند و بقیه طبق روال معمول روی کار‌های توپی پیش بروند. تمرین طولانی نبود، اما خوب بود.

وی با اشاره به آخرین دیدار تیم ملی در مرحله گروهی که مقابل فیلیپین است، گفت: قبل از خروج از ایران با افراد زیادی گفت‌و‌گو داشتم که معتقد بودند ایران در گروه آسانی قرار دارد، اما حالا شاید همه متوجه شدند همانگونه که گفتم، هیچ دیداری قبل از شروع آسان نیست. باید به حریفان احترام بگذاریم و هیچ تیمی را دست کم نگیریم.

پیاتزا تاکید کرد: فیلیپین تیمش را به‌خاطر میزبانی مسابقات جهانی سازمان‌دهی کرده است. آنها یاد گرفته و پیشرفت کرده‌اند. آنها در بازی برابر مصر نخستین برد جهانی خود را کسب کردند و طبیعتاً انرژی و انگیزه بالایی دارند. مقابل تعداد زیادی تماشاگر بازی می‌کنیم و می‌دانیم جو سالن به سود میزبان است؛ این همان مسابقه‌ای است که باید با تمرکز و احترام کامل بازی کنیم.

تیم‌ملی والیبال ایران که در دیدار‌های اول و دوم خود یک برد و یک شکست تجربه کرده است، از ساعت ۱۳ روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین می‌رود.

برچسب ها: والیبال قهرمانی مردان جهان ، مسابقات جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛
در تورنمنت شگفتی‌ها، دست کم گرفتن حریفان ممنوع!
برنامه روزم چهارم مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵
برد راحت والیبال فرانسه در قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
استقلال - الوصل امارات/ آزمون سخت آبی پوشان در نخستین گام
واکنش مجری تلویزیون به سلام نظامی امیرحسین زارع پس از قهرمانی در مسابقات جهانی
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
طارمی، سلاح ویژه المپیاکوس در شروع اروپایی
پیروزی اینترمیامی مقابل سیاتل با درخشش لیونل مسی و جوردی آلبا + فیلم
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
آخرین اخبار
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان
شکست تیم ملی بسکتبال سه نفره در اولین گام جام جهانی چین
پایان انتظار جامائیکا؛ سویل وارث یوسین بولت شد
تاریخ سازی یاحقی با کسب مدال برنز
اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر
مظفری‌زاده: باید در یادگار امام از رقبای آسیایی میزبانی کنیم/ بیرانوند برابر شباب‌الاهلی درخشان بود
جنگ ۹۰ دقیقه‌ای نیرو زمینی و سایپا روی پوستر بازی
رأی جدید کمیته استیناف صادر شد
واکنش مجری تلویزیون به سلام نظامی امیرحسین زارع پس از قهرمانی در مسابقات جهانی
کارنامه حریف استقلال در مقابل تیم‌های ایرانی
قهرمانی فراتر از ورزش؛ نماد عشق به میهن و هویت ملی
در تورنمنت شگفتی‌ها، دست کم گرفتن حریفان ممنوع!
ابراز امیدواری هافبک الوصل به شکست استقلال در آسیا
طارمی، سلاح ویژه المپیاکوس در شروع اروپایی
اخراج سرمربی بنفیکا بعد از شکست تاریخی به نماینده آذربایجان/ مورینیو در راه است
صعود صالحی و یاحقی به مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
درخشان مثل‌ ام‌باپه/ تقدیم اولین برد به آلونسو
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
رکورد جدید کیلیان امباپه در رئال مادرید
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
پیروزی اینترمیامی مقابل سیاتل با درخشش لیونل مسی و جوردی آلبا + فیلم
برتری الهلال مقابل الدحیل با درخشش تئو هرناندز
حاجی‌عیدی: از هواداران سپاهان بابت شکست عذرخواهی می‌کنم
نویدکیا: برابر الحسین اردن بدشانسی آوردیم/ باید در ادامه بهتر بازی کنیم
نمایش جنون آمیز و بسکتبالی یوونتوس و دورتموند در تورین/ رئال مادرید به لطف پنالتی‌ها پیروز شد + فیلم