معاون وزیر جهاد گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر شناسنامه دار شدن برنج ارقام کیفی در راستای کاهش فاصله قیمت بین تولیدکننده تا مصرف کننده اتخاذ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه رادیو اقتصاد گفت: نوسان قیمت برنج مربوط به تولید داخل ارقام‌ محلی و کیفی است که عملکرد در هکتار پایین است و در ارقام پرمحصول و برنج های وارداتی بازار با ثبات است.

به گفته وی، براساس قانون برنج تولید داخل بدلیل عدم دریافت یارانه معاف از قیمت گذاری هستند و تنها قیمت تضمینی برای برنج همه ساله مشخص می شود تا چنانچه قیمت از حداقل پایین بیاید، دولت سازو کاری ایجاد کند تا کشاورز متضرر نشود.

فتحی ادامه داد: برای تعادل عرضه و تقاضا باید توزیع برنج را افزایش دهیم که این امر از طریق جایگزینی و عرضه بیشتر برنج وارداتی امکان پذیر است و خوشبختانه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ میزان ثبت سفارش و ترخیص کالا افزایش واردات داشتیم، اما نتوانستند جایگزینی برای ارقام کیفی باشند. براین اساس در ستاد تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر شناسنامه دار شدن این نوع برنج در راستای کاهش فاصله قیمت اتخاذ شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد، دولت تلاش می‌کند با ابزارهای حمایتی و نظارتی مسیر بازار را مدیریت کند، بدون اینکه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری دخالت کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: ورود برنج خارجی و کنترل قیمت‌ها به ثبات بازار برنج کمک خواهد کرد.