معاون وزیر جهاد گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر شناسنامه دار شدن برنج ارقام کیفی در راستای کاهش فاصله قیمت بین تولیدکننده تا مصرف کننده اتخاذ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه رادیو اقتصاد گفت: نوسان قیمت برنج مربوط به تولید داخل ارقام‌ محلی و کیفی است که عملکرد در هکتار پایین است و در ارقام پرمحصول و برنج های وارداتی بازار  با ثبات است.

به گفته وی، براساس قانون برنج تولید داخل بدلیل عدم دریافت یارانه معاف از قیمت گذاری هستند و تنها قیمت تضمینی برای برنج همه ساله مشخص می شود تا چنانچه قیمت از حداقل پایین بیاید، دولت سازو کاری ایجاد کند تا کشاورز متضرر نشود.

فتحی ادامه داد: برای تعادل عرضه و تقاضا باید توزیع برنج را افزایش دهیم که این امر از طریق جایگزینی و عرضه بیشتر برنج وارداتی امکان پذیر است و خوشبختانه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ میزان ثبت سفارش و ترخیص کالا افزایش واردات داشتیم، اما نتوانستند جایگزینی برای ارقام کیفی باشند. براین اساس در ستاد تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر شناسنامه دار شدن این نوع برنج در راستای کاهش فاصله قیمت اتخاذ شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد، دولت تلاش می‌کند با ابزارهای حمایتی و نظارتی مسیر بازار را مدیریت کند، بدون اینکه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری دخالت کند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد گفت: ورود برنج خارجی و کنترل قیمت‌ها به ثبات بازار برنج کمک خواهد کرد.

برچسب ها: تولید برنج ، قیمت برنج
خبرهای مرتبط
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن می‌رسد
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
آخرین اخبار
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
پیش نویس آیین‌نامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد/اجرا از چه زمان آغاز خواهد شد؟
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی
خیزش گردوخاک در نواحی غرب کشور از ۲۸ شهریور ماه
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه برگزار می‌شود
نرخ بهره بین بانکی ثابت باقیماند+ جدول
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اورسیا از طریق حذف ۸۷ درصدی تعرفه‌ها
نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به ۸.۶ درصد رسید
به کارگیری ۴ هزار و ۸۷۸ دستگاه ماشین آلات برای طرح زمستانی راهداری
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند
حداکثر قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۸۵ هزارتومان
بازنشستگان کشور سهامدار پتروشیمی می‌شوند
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی