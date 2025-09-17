باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از پارک‌های تازه تاسیس شهر صدرا، ماموران انتظامی کلانتری ۲۸ صدرا بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، به علت اختلافات شخصی ۲ نفر با یکدیگر درگیر و باعث بر هم زدن نظم و نارضایتی شهروندان شده‌اند.

سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی عاملان درگیری شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اضافه کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس