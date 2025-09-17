معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از عبور موفق ایران اسلامی از یک جنگ ترکیبی پیچیده با انسجام ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدعلی قمی روز چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان مازندران با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، نفوذ انسانی و فشارهای روانی، قصد داشت زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهد و فضای عمومی را متشنج کند، اما با اقدام به‌موقع نیروهای مسلح، انسجام ملی و هدایت‌های مقام معظم رهبری، نقشه‌های آنان نقش بر آب شد.

وی با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافندی، خواستار آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها، آگاهی‌بخشی عمومی و مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور شد.

سردار قمی، از تدوین و ابلاغ ۱۴ دستورالعمل جدید در حوزه‌های مختلف پدافندی خبر داد و گفت: طرح‌های شهید آبشناسان، شهید شاکری، شهید فروشان و شهید زاهدی، نقشه راه دستگاه‌ها در شرایط اضطراری هستند و باید توسط فرمانداران، شهرداران و مدیران کل عملیاتی شوند.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش استان مازندران در تأمین نان و خدمات ضروری، گفت: رزمایش‌های انجام‌شده در حوزه سامانه‌های بانکی و توزیع آرد نشان داد که آمادگی لازم برای مقابله با اختلالات احتمالی وجود دارد.

وی همچنین بر ضرورت اسکان اضطراری و موقت در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: حادثه آستانه‌اشرفیه نشان داد که هیچ نقطه‌ای از کشور از تهدید مصون نیست.

سردار قمی با اشاره به سامانه هشدار حملات هوایی، خواستار ایجاد اتاق‌های وضعیت در استانداری‌ها شد و افزود: روایت‌های صحیح، امیدبخش و مستند باید از طریق رسانه‌ها منتشر شود تا آگاهی عمومی تقویت شود. وی پدافند غیرعامل را رسالتی ملی دانست که باید با جدیت، انسجام و آینده‌نگری دنبال شود.

ایرنا

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، جنگ ترکیبی
