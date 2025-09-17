رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: ساعت شروع به کار ادارت، مدارس و بخش‌های نظامی از ابتدای مهر ماه تغییر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه حیات دولت در خصوص ساعات شروع به کار واحدهای مختلف اظهار داشت: واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی- ساعت شروع به کار ۶:۳۰،  واحدهای صنعتی ۷:۰۰ است.

وی با بیان اینکه ادارات به دو دسته تقسیم می‌شوند1. ادارات ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران - ساعات کاری: شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ و ادارات و واحدهای استانی (واحدهای عملیاتی) که سااعت شروع به کار آنها ۷:۰۰ است.

رفیع زاده در خصوص ساعت شروع به کار مدارس مقطع متوسطه افزود: ساعت شروع به کار ۷:۳۰- مقطع ابتدایی: ساعت شروع به کار ۸:۰۰ است .

 وی یادآور شد:  مدارس باید نیم ساعت قبل از ساعت شروع (به ترتیب ۷:۰۰ و ۷:۳۰) باز باشند تا کارهای فرهنگی انجام شود همچنین  ساعت شروع به کار مراکز  آموزشی- ۸:۰۰ صبح و بانک ها 
7:30 دقیقه است و در این ساعت کارمندان باید در این ساعت حاضر باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

او افزود: نیروهای شرکتیدر رابطه با نیروهای شرکتی، خبر جدیدی هنوز منتشر نشده است. برنامه خاصی از طرف دولت مطرح نشده، اما پیشنهادی که مطرح شده در دستور کار دولت قرار دارد و مصوبه‌اش آماده شده تا دولت آن را تصویب کند.

