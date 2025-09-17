قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم