شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در روستای کرونی از توابع شهرستان شیراز را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما اهالی روستای کرونی از توابع شهرستان شیراز استان فارس به دلیل کمبود امکانات رفاهی از جمله نداشتن فضای سبز، نداشتن بوستان محله‌ای، نبودن زیرساخت‌های استاندارد و آسفالت‌های فرسوده حال و روز خوشی ندارد. این در حالی است که به فصل پاییز و زمستان نزدیک می‌شویم و با آغاز این بارندگی‌ها مشکلات ما دو چندان می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار



با سلام بنده ساکن روستای کرونی از توابع شهرستان شیراز قرار دارد از شما دوستان تقا ضا دارم که در مورد مشکلات این روستا گزارشی تهیه کنید و صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. ما در این روستا با مشکلاتی نظیر نداشتن فضای سبز، نداشتن‌ی پارک محله‌ای، نبودن زیرساخت‌های درست، آسفالت‌های فرسوده که هنوز خاکی هستند مواجه هستیم. لطفا پیگیری کنید.