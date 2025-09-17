رضا پهلوی؛ از ظهور تا تحقیر و تبعید به دست انگلیس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0648\u0631 \u0631\u0636\u0627\u062e\u0627\u0646 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0648 \u0628\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u060c \u062a\u0627 \u062a\u0628\u0639\u06cc\u062f \u0627\u0648 \u0648 \u0645\u0631\u06af \u062f\u0631 \u062a\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n