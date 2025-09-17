باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رضا پهلوی؛ از ظهور تا تحقیر و تبعید به دست انگلیس + فیلم

مستندی کوتاه از به قدرت رسیدن رضاخان به دست انگلیس تا تبعید و کنار گذاشته شدن او توسط همان کسانی که دست نشانده آنها بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از دوران ظهور رضاخان پهلوی و به قدرت رسیدن در ایران به دست انگلیس، تا تبعید او و مرگ در تنهایی را در این مستند مشاهده می کنید.

