مراسم قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان بعد از ظهر امروز در شهر زاگرب به کرواسی برگزار شد.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم (۱۸ کشتی‌گیر): پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

۶۰ کیلوگرم (۲۵ کشتی‌گیر): علی احمدی‌وفا، در دور اول با کایتو اینابا از ژاپن کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف سی یونگ ری از کره شمالی می‌رود.

۶۳ کیلوگرم (۲۶ کشتی‌گیر): محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین می‌رود.

۶۷ کیلوگرم (۳۴ کشتی‌گیر): سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با سباستین ناد از صربستان کشتی می‌گیرد.

۷۲ کیلوگرم (۳۰ کشتی‌گیر): دانیال سهرابی، در دوران نخست با آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان پیکار می‌کند و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان دمیتری آدامف از روسیه و اورازبردیف از ترکمنستان می‌رود.

۷۷ کیلوگرم (۳۳ کشتی‌گیر): علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی می‌گیرد.

۸۲ کیلوگرم (۲۶ کشتی‌گیر): غلامرضا فرخی، در دور اول به مصاف شین جی لی از چین می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم با اریک زیلواسی از مجارستان پیکار خواهد کرد.

۸۷ کیلوگرم (۳۱ کشتی‌گیر): علیرضا مهمدی، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا می‌رود.

۹۷ کیلوگرم (۲۹ کشتی‌گیر): محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دوران نخست در دور دوم با برنده کشتی میان فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند مبارزه خواهد کرد.

۱۳۰ کیلوگرم (۲۷ کشتی‌گیر): امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان مارکو کوسویچ از کرواسی و سه نوع از هند پیکار خواهد کرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است: 

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، تیم ملی کشتی فرنگی ایران
خبرهای مرتبط
فرخی مسابقات کشتی فرنگی جهان را با برد شروع کرد + فیلم
برنامه روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۴ نماینده ایران به روی تشک می‌روند
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
گزارش اتحادیه جهانی از بی‌رحم‌ترین پدر دنیا
عموزاد: یک سال منتظر این لحظه بودم/ مدالم را با افتخار به مردم عزیز ایران تقدیم می کنم
سلام نظامی پژمان درستکار پس از قهرمانی ایران
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - زاگرب؛
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
آخرین اخبار
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود