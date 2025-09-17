باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نوراله‌زاده رئیس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن گفت: با تاکید وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل زیرساخت‌ها و تحویل واحد‌ها با تکمیل خدمات زیربنایی همچون آب و برق، صندوق ملی زمین و مسکن از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون از محل منابع صندوق ملی مسکن به میزان ۱۱ همت به شرکت‌های آب و برق تخصیص یافت تا بتوانند این زیرساخت‌ها را تکمیل و انشعابات لازم را ایجاد کنند.

رئیس هیات‌عامل صندوق ملی مسکن از برنامه صندوق برای رساندن رقم هزینه‌کرد برای تکمیل انشعابات آب و برق به ۲۰ همت تا پایان امسال خبر داد.

نوراله‌زاده در پاسخ به این پرسش که صندوق برای تکمیل واحد‌های مسکونی حمایتی نیز چه کمک‌هایی را انجام داده است؟ توضیح داد: منابع مالی برای تکمیل واحد‌های مسکونی حمایتی از دو محل انجام می‌شود که شامل آورده مردم و منابع تسهیلاتی بانک‌هاست.

وی توضیح‌داد: بر اساس آمار، برای این واحد‌ها تاکنون بیش از ۱۳۴ همت تسهیلات پرداخت شده است. همچنین در حدود ۱۱۶ همت از منابع مردم برای تکمیل پروژه‌های مسکونی هزینه شده است.

گفتنی است، با تاکید وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، تلاش شده است تا همه واحد‌های مسکونی که به بهره‌برداری می‌رسند با تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی باشد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی