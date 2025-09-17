آمریکا چهار گروه مقاومت عراق را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده چهار گروه مقاومت عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گروه‌های حرکت النجباء، کتائب سیدالشهدا، حرکت انصارالله الاوفیاء و کتائب امام علی را در فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از این هر چهار گروه را به عنوان «تروریست‌های جهانی ویژه» تعیین کرده بود.

در این بیانیه ادعا شده است: «گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران حملاتی را به سفارت ایالات متحده در بغداد و پایگاه‌های میزبان نیرو‌های آمریکایی و ائتلاف انجام داده‌اند.»

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: مقاومت عراق ، تحریم
خبرهای مرتبط
امیر قطر: دوحه هدف حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت
نخست‌وزیر عراق: امنیت کشورهای عربی قابل مذاکره نیست
آمریکا بار دیگر یک قایق ونزوئلایی را هدف قرار داد؛ سه ونزوئلایی کشته شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
آخرین اخبار
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
مادورو: آمریکا بدنبال تصاحب ثروت ونزوئلا است
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
تظاهرات خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده توسط اسرائیل
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش