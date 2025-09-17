آمریکا چهار گروه مقاومت عراق را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده چهار گروه مقاومت عراق را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی میکند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گروههای حرکت النجباء، کتائب سیدالشهدا، حرکت انصارالله الاوفیاء و کتائب امام علی را در فهرست موسوم به سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که پیش از این هر چهار گروه را به عنوان «تروریستهای جهانی ویژه» تعیین کرده بود.
در این بیانیه ادعا شده است: «گروههای شبهنظامی همسو با ایران حملاتی را به سفارت ایالات متحده در بغداد و پایگاههای میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف انجام دادهاند.»
منبع: العربیه انگلیسی