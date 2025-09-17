فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف ۵ هزار و ۱۱۷ بطری نوشیدنی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول ایزد پناه فرمانده انتظامی فراشبند، اظهار کرد: در جهت اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی و در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری ۱۱ نوجین هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۵ هزار و ۱۱۷ بطری نوشیدنی بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ ایزدپناه با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه از سوی کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فراشبند در فاصله ۱۶۶ کیلومتری جنوب غربی شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس