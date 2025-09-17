باشگاه خبرنگاران جوان - سند ملی ساماندهی حوزه اسباببازی، نامگذاری «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» و «روز پرچم» در تقویم رسمی کشور و تأیید انتخاب ۲ عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. دبیر شورای معین با اعلام این خبر به تشریح مصوبات جلسه ۵۴۸ این شورا پرداخت.
غلامرضا بصیرنیا گفت: این شورا از دهه ۷۰ نسبت به موضوع اسباببازی ورود و دغدغه داشته است که در همین رابطه طی سال ۱۳۷۷ آییننامه «شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباببازی کودکان» را تصویب و ابلاغ کرده است که هم اکنون دبیرخانه آن با استقرار و فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛ مسئولیت و وظایف ذاتی خود نظیر حمایت، هدایت، و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان بر عهده دارد.
وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت نامناسب اسباببازی در کشور و به ویژه با تأکید بر آثار تربیتی و سهم واردات بالا در کنار صادرات اندک، تأکید کرد: در آییننامه مذکور مجموعه ای از معیارهای کلی همانند رعایت اصول اخلاقی، سازگاری با اصول آموزشی و تربیتی و پرهیز از بدآموزی، استفاده از نمادهای اسلامی، مروج روح آرمانگرایی جهادی، تقویت قدرت تخیل، بهکارگیری علائم و اصطلاحات فارسی، تعیین گروه سنی و جنسی برای طراحان، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان اسباببازی تعیین شده بود که میبایست بر اساس آن؛ ضوابط لازم تعیین و اعلام شود.
بصیرنیا ساماندهی حوزه اسباببازی کشور را یکی از سیاستها و گامهای مهم اجراییسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور برشمرد و افزود حوزه مهم اسباببازی به لحاظ اقتصادی؛ حوزهای بسیار رقابتی، سودآور و مستلزم نوآوری است و به عنوان یک کالای فرهنگی، هنری، آموزشی و تربیتی؛ نقش بسیار مهمی در شکلگیری شخصیت، سبک زندگی، هویت جمعی و انتقال فرهنگ ایفا میکند که در این راستا؛ در سطح جهانی علاوه بر نهادهای متولی در داخل کشورها از سوی نهادهای بینالمللی مانند شورای بینالمللی صنایع اسباببازی و سازمان همکاری توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا نیز استانداردهایی تعیین و قوانینی برای نظارت بر صنعت اسباببازی وضع شده است.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رواج اسباببازیهای غیر بومی و نقش انکارناپذیر آنها بر گسترش دامنه نفوذ سبک زندگی و فرهنگ غیر بومی از یک سو و حجم بازار و مصرف فرهنگی رو به گسترش در جهان و ایران و مشکلات و درخواستهای فعالان حوزه اسباببازی از سوی دیگر؛ به ضرورت تدوین سندی ملی برای ساماندهی حوزه اسباببازی در کشور پرداخت و افزود: در این راستا سند ملی ساماندهی حوزه اسباببازی با محوریت شورای نظارت بر اسباببازی کودکان و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی و با همکاری همه دستگاههای ذی ربط تدوین شد و ضمن بررسی بخشها و ابعاد مختلف آن در این جلسه شورای معین، این سند در هفت بخش مشتمل بر مبانی، ارزشها، اصول؛ اهداف؛ مسائل؛ سیاستها، اقدامات ملی و فعالیتهای اجرایی و الزامات اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: مسئولیت اجراییسازی این سند بر عهده شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباببازی کودکان است و مقرر شد در جلسات مربوط به اجراییسازی این سند از نمایندگان تامالاختیار تشکلهای صنفی و اتحادیههای مربوطه و دستگاهها و نهادهای اجرایی مرتبط حسب مورد و با حق رأی دعوت به عمل میآید.
دبیر شورای معین تصریح کرد: در این جلسه همچنین، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور روز ۲۳ خرداد ماه و اول مهرماه همزمان با بازگشایی و شروع سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها به ترتیب به عنوان روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران و روز پرچم برای درج در متن تقویم رسمی کشور مورد تأیید و تصویب قرار گرفتند.
بصیرنیا در خاتمه گفت: در این جلسه بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی؛ دو نفر از اعضای حقیقی عضو هیأت امنای این بنیاد نیز مورد تأیید قرار گرفتند.
این مصوبات برای تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در جلسه آتی این شورا اعلام وصول میشوند.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی