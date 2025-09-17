باشگاه خبرنگاران جوان - در بخش صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، از میان ۹۵ اثر نمایشی در بخش «مرور» و «تازه‌های تولید»، با انتخاب محمدحسین ناصربخت، حسین کیانی و علی شمس، ۱۶ اثر برگزیده برای اجرای صحنه‌ای معرفی شدند.

آثار بخش صحنه‌ای بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به شرح زیر است:

۱- نمایش «گور به گور» به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی از شهر خمینی‌شهر

۲- نمایش «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد از شمیرانات

۳- نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نویان و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور از تهران

۴- نمایش «حسن و دیوارۀ باریک پشت کوه» به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی محمدحسین سلطانی از اصفهان

۵- نمایش «بمون، بخون، بخندون» به نویسندگی و کارگردانی سمیه مهری از تهران

۶- نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد قربانی از تهران

۷- نمایش «شارمالی گل» به نویسندگی و کارگردانی اشکان زارع از مشهد

۸- نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست از فارسان

۹- نمایش «چهل گیس» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد از تهران

۱۰- نمایش «مجلس توبه‌نامه‌نویسی اسماعیل بزاز» به نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی کارن کیانی از تهران

۱۱- نمایش «به زور» به نویسندگی و کارگردانی سپیده سروری از تهران

۱۲- نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری از بندرعباس

۱۳- نمایش «هیلد» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش توده فلاح از ساوجبلاغ

۱۴- نمایش «بی‌امان، اشک» به نویسندگی مهدی ترکمن و کارگردانی محسن بخشی از تهران

۱۵- نمایش «مینی مضحکه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی از تهران

۱۶- نمایش «دیوارخوانی» به نویسندگی رحیم رشیدی‌تبار و کارگردانی پویان عطایی از اصفهان

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی پژوهشی، فضای‌باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. و از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.

منبع: ستاد خبری جشنواره