تیم ملی والیبال ایران در حالی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف فیلیپین میزبان می‌رود که هنوز شانس صدرنشینی در گروه نخست را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران فردا پنج‌شنبه ۲۷ شهریور و در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در مانیل از ساعت ۱۳ به وقت ایران به مصاف فیلیپین میزبان مسابقات می‌رود.

در دیگر دیدار گروه نخست این مسابقات و از ساعت ۹ نیز تیم‌های تونس و مصر به مصاف یکدیگر می‌روند تا دو تیم برنده این بازی‌ها، سهمیه مرحله پلی آف به دست آورند.

شرایط صدرنشینی تیم ملی والیبال ایران در پایان مسابقات گروه به قرار زیر است:

برد مشابه مصر → تعیین صدرنشین فقط با معدل پوئن خواهد بود.

برد بهتر از مصر → ایران در هر صورت صدرنشین می‌شود.

برد تونس → ایران باید نتیجه‌ی بهتری از تونس بگیرد؛ اگر تونس سه بر یک ببرد، ایران باید سه بر صفر پیروز شود. اگر تونس سه بر صفر برنده شود، تونس قطعاً صدرنشین خواهد شد.

