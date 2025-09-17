همزمان با روز ادبیات و شعر و ادب پارسی شهروندخبرنگار ما از شهرک پردیسان شهر قم با سرودن شعر این روز را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز بیست و هفتم شهریور ماه، در سالروز درگذشت شهریار، شاعر بزرگ ایرانی، روز ملی شعر و ادب پارسی، در تقویم ما نامگذاری شد. شعر نقش مهمی در زندگی ما ایرانی‌ها دارد و از دوران کودکی با فرهنگ ما آمیخته شده است و همراه با آن بزرگ شده‌ایم و با شنیدن اشعار و سروده‌ها همانند موسیقی دلنشین گوش ما را نوازش می‌دهد.

به همین بهانه شهروند خبرنگار ما از شهرک پردیسان شهر قم با سرودن شعر این روز ادبی را گرامی داشت.

فیلم ارسال شده را مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.