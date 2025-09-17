باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت HMD از گوشی جدید خود رونمایی کرده است که انتظار میرود فروش خوبی داشته باشد و آن را به بازار رقابتی گوشیهای هوشمند اندرویدی بازگرداند.
HMD Vibe دارای بدنه شیک با ابعاد ۱۶۵ در ۷۵.۸ در ۸.۷ میلیمتر و وزن ۱۹۰ گرم است و توسط شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
صفحه نمایش آن ۶.۶۷ اینچی IPS LCD با نسبت تصویر ۲۰:۹، وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۴ پیکسل، نرخ تازهسازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۶۴ پیکسل در هر اینچ است.
این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا میکند، دارای پردازنده ۶ نانومتری IPS LCD، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷، ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است که از طریق microSDXC قابل ارتقا است.
دوربین اصلی آن یک سنسور دوگانه ۵۰+۲ مگاپیکسلی با لنز زاویه باز و یک سنسور عمق است. دوربین جلوی آن یک سنسور ۸ مگاپیکسلی است.
این گوشی مجهز به دو بلندگوی با عملکرد بالا، دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰ برای شارژ و انتقال داده، سیستمهای موقعیتیابی ماهوارهای GPS و GLONASS، اسکنر اثر انگشت و یک باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژر سریع ۱۸ واتی است. انتظار میرود این گوشی در دو رنگ اصلی مشکی و بنفش با قیمتهای تقریباً ۹۰ یورو عرضه شود.
منبع: gsmarena