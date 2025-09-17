باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک طرح نظرسنجی به بررسی «مصرف شبکهها و رسانههای اجتماعی مردم ایران» پرداخته است. بر اساس طرح نظرسنجی مذکور در شهریورماه ۱۴۰۴ با اندازه نمونه ۱۵۰۲ نفر و جامعه آماری ایرانیان بالای ۱۵ سال ساکن در مناطق شهری و روستایی به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شده است.
مطابق با آخرین برآورد گروههای جمعیتی مرکز آمار کشور در سال ۱۴۰۳، نمونهها در طرح نظرسنجی مذکور تخصیص داده شدند. بر این اساس ۵۰.۸ درصد از افراد نمونه را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل میدهند. ۲۴.۶ درصد از افراد نمونه ۱۵ تا ۲۹ سال، ۴۴.۹ درصد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۳۰.۵ درصد نیز بالای ۵۰ سال، سن دارند. ۳۲.۲ درصد از افراد نمونه، تحصیلات زیردیپلم، ۳۲.۶ درصد مدرک دیپلم و ۳۳.۷ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. ۷۸ درصد از افراد نمونه ساکن شهرها و ۲۲ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.
مصرف روزانه شبکهها و رسانههای اجتماعی جهت بررسی مدت زمان استفاده مردم از شبکهها و رسانههای اجتماعی، در سوالی از آنها پرسیده شد: «به طور متوسط در یک شبانهروز چند ساعت از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنید؟». یافتهها نشان میدهد ۱۳.۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال کشور اصلا از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده نمیکنند. ۴۴.۳ درصد مردم، در شبانه روز یک تا دو ساعت از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند. به طور متوسط افراد بالای ۱۵ سال کشور در یک شبانه روز، ۲ ساعت و ۸ دقیقه از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند.
طبق نتایج تحلیلی، با افزایش سن مدت زمان استفاده از رسانههای اجتماعی کمتر میشود. افراد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به طور میانگین ۳ ساعت و ۸ دقیقه در شبانهروز از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند. این زمان برای افراد ۳۰ تا ۴۹ سال ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه و برای افراد بالای ۵۰ سال یک ساعت است. از سوی دیگر، افراد با تحصیلات بالاتر، مدت زمان بیشتری از این شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند. افراد با تحصیلات دانشگاهی ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه در شبانهروز از شبکهها و رسانههای اجتماعی استفاده میکنند.
این عدد برای افراد با تحصیلات دیپلم ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه و برای افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم یک ساعت و ۲۴ دقیقه است. همچنین، افراد ساکن در مناطق روستایی مدت زمان کمتری از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند. به بیان دیگر، مدت زمان استفاده از رسانههای اجتماعی در مناطق روستایی برابر با ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه است. اما در مراکز استان و شهرهای غیرمرکز استان مدت زمان استفاده از رسانههای اجتماعی به ترتیب، ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه است.