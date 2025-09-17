به طور متوسط افراد بالای ۱۵ سال کشور در یک شبانه روز، ۲ ساعت و ۸ دقیقه از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک طرح نظرسنجی به بررسی «مصرف شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مردم ایران» پرداخته است. بر اساس طرح نظرسنجی مذکور در شهریورماه ۱۴۰۴ با ‏اندازه نمونه ۱۵۰۲ نفر و جامعه آماری ایرانیان بالای ۱۵ سال ساکن در مناطق شهری و روستایی به شیوه ‏مصاحبه تلفنی اجرا شده است. ‏

مطابق با آخرین برآورد گروه‌های جمعیتی مرکز آمار کشور در سال ۱۴۰۳، نمونه‌ها در طرح نظرسنجی مذکور تخصیص داده شدند. بر این اساس ۵۰.۸ درصد از افراد نمونه را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۴.۶ درصد از افراد نمونه ۱۵ تا ۲۹ سال، ۴۴.۹ درصد ۳۰ تا ۴۹ سال  و ۳۰.۵ درصد نیز بالای ۵۰ سال، سن دارند. ۳۲.۲ درصد از افراد نمونه، تحصیلات زیردیپلم، ۳۲.۶ درصد مدرک دیپلم و ۳۳.۷ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. ۷۸ درصد از افراد نمونه ساکن شهرها و ۲۲ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.

مصرف روزانه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی جهت بررسی مدت زمان استفاده مردم از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، در سوالی از آن‌ها پرسیده شد: «به طور متوسط در یک شبانه‌روز چند ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟». یافته‌ها نشان می‌دهد ۱۳.۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال کشور اصلا از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند. ۴۴.۳ درصد مردم، در شبانه روز یک تا دو ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. به طور متوسط افراد بالای ۱۵ سال کشور در یک شبانه روز، ۲ ساعت و ۸ دقیقه از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

طبق نتایج تحلیلی، با افزایش سن مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی کمتر می‌شود. افراد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به طور میانگین ۳ ساعت و ۸ دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این زمان برای افراد ۳۰ تا ۴۹ سال ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه و برای افراد بالای ۵۰ سال یک ساعت است. از سوی دیگر، افراد با تحصیلات بالاتر، مدت زمان بیشتری از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. افراد با تحصیلات دانشگاهی ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

این عدد برای افراد با تحصیلات دیپلم ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه و برای افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم یک ساعت و ۲۴ دقیقه است. همچنین، افراد ساکن در مناطق روستایی مدت زمان کمتری از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مناطق روستایی برابر با ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه است. اما در مراکز استان و شهرهای غیرمرکز استان مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ترتیب، ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه است.

 

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، فضای مجازی ، ایسپا
خبرهای مرتبط
ایموجی‌ها دیگر سپر محافظ کودکان نیستند؛ هشدار درباره انتشار تصاویر در فضای مجازی
قوانین محدودیت سن در فضای مجازی در حال جهانی‌ شدن
تمدید مهلت ارسال آثار به بخش تولید محتوای مجازی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۵ مهر
آخرین اخبار
نام‌گذاری روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران و روز پرچم
آیا گوشت قرمز پروتئین بیشتری نسبت به گوشت سفید دارد؟
توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب درسی بریل برای دانش‌آموزان استثنایی
وزیر آموزش‌وپرورش: مشکلی در توزیع شیر مدارس وجود ندارد
نتایج اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان اعلام شد
آزمون‌های انتخاب دفتر یاری و تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۵ مهر
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
برای تکمیل ذخایر، جوان‌ها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب
حضور بیش از ۸۰ دانشگاه در المپیاد ورزش‌های فناورانه
لزوم تکریم بیماران در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
ورزش‌های فناورانه به زودی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود