باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک طرح نظرسنجی به بررسی «مصرف شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مردم ایران» پرداخته است. بر اساس طرح نظرسنجی مذکور در شهریورماه ۱۴۰۴ با ‏اندازه نمونه ۱۵۰۲ نفر و جامعه آماری ایرانیان بالای ۱۵ سال ساکن در مناطق شهری و روستایی به شیوه ‏مصاحبه تلفنی اجرا شده است. ‏

مطابق با آخرین برآورد گروه‌های جمعیتی مرکز آمار کشور در سال ۱۴۰۳، نمونه‌ها در طرح نظرسنجی مذکور تخصیص داده شدند. بر این اساس ۵۰.۸ درصد از افراد نمونه را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. ۲۴.۶ درصد از افراد نمونه ۱۵ تا ۲۹ سال، ۴۴.۹ درصد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۳۰.۵ درصد نیز بالای ۵۰ سال، سن دارند. ۳۲.۲ درصد از افراد نمونه، تحصیلات زیردیپلم، ۳۲.۶ درصد مدرک دیپلم و ۳۳.۷ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند. ۷۸ درصد از افراد نمونه ساکن شهرها و ۲۲ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.

مصرف روزانه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی جهت بررسی مدت زمان استفاده مردم از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، در سوالی از آن‌ها پرسیده شد: «به طور متوسط در یک شبانه‌روز چند ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟». یافته‌ها نشان می‌دهد ۱۳.۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال کشور اصلا از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنند. ۴۴.۳ درصد مردم، در شبانه روز یک تا دو ساعت از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. به طور متوسط افراد بالای ۱۵ سال کشور در یک شبانه روز، ۲ ساعت و ۸ دقیقه از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

طبق نتایج تحلیلی، با افزایش سن مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی کمتر می‌شود. افراد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به طور میانگین ۳ ساعت و ۸ دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این زمان برای افراد ۳۰ تا ۴۹ سال ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه و برای افراد بالای ۵۰ سال یک ساعت است. از سوی دیگر، افراد با تحصیلات بالاتر، مدت زمان بیشتری از این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. افراد با تحصیلات دانشگاهی ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه در شبانه‌روز از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

این عدد برای افراد با تحصیلات دیپلم ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه و برای افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم یک ساعت و ۲۴ دقیقه است. همچنین، افراد ساکن در مناطق روستایی مدت زمان کمتری از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مناطق روستایی برابر با ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه است. اما در مراکز استان و شهرهای غیرمرکز استان مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ترتیب، ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه است.