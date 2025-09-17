باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که سیستیت حاد ممکن است شاخص اولیه سرطانهای مجاری ادراری در بزرگسالان بالای ۵۰ سال باشد و راه را برای بهبود نتایج درمان هموار میکند.
محققان دادههای بیش از ۳.۶ میلیون نفر در سوئد بالای ۵۰ سال، از جمله ۱.۷ میلیون مرد و ۱.۹ میلیون زن را مطالعه کردند. بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸، تقریباً ۱۷۸۰۰۰ مرد و ۴۲۸۰۰۰ زن مبتلا به سیستیت حاد تشخیص داده شدند، در حالی که تقریباً ۲۵۷۰۰۰ مرد و ۵۸۰۰۰ زن مبتلا به سرطان مجاری ادراری تشخیص داده شدند، که از جمله بیش از ۲۴۰۰۰ مورد آنها ابتدا به سیستیت مبتلا بودهاند.
نتایج نشان داد که خطر ابتلا به سرطان دستگاه ادراری پس از حمله سیستیت به طور قابل توجهی افزایش مییابد:
خطر ابتلا به سرطان مثانه در مردان ۳۴ برابر و در زنان ۳۰ برابر در طول سه ماه اول بود.
خطر ابتلا به سرطان کلیه در مردان ۱۱ برابر و در زنان ۸ برابر در مدت مشابه افزایش یافت.
خطر ابتلا به سرطان پروستات هفت برابر بیشتر بود، اما پس از یک سال کاهش یافت.
در مورد سرطانهای زنان، این خطر در طول سه ماه اول چهار تا هشت برابر افزایش یافت، سپس به تدریج کاهش یافت، اما همچنان قابل توجه بود.
محققان خاطرنشان کردند که این خطرات برای سالها بالاتر از حد معمول باقی میمانند. دلیل احتمالی این است که سرطانها یا تغییرات پیش سرطانی میتوانند ایمنی دستگاه ادراری را تضعیف کرده و بیمار را بیشتر مستعد ابتلا به عفونت کنند. برخی از تومورهای پنهان نیز میتوانند علائمی مشابه سیستیت داشته باشند.
تیم تحقیقاتی از دانشگاه لوند در سوئد توضیح داد که یافتهها نشان میدهد که سیستیت حاد میتواند به عنوان یک نشانگر بالینی مهم مورد استفاده قرار گیرد و پزشکان باید بیماران، به ویژه افراد بالای ۵۰ سال را به دقت تحت نظر داشته باشند.
این مطالعه در مجله BMJ Public Health منتشر شده است.
منبع: ایندیپندنت